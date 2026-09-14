El Ayuntamiento de Murcia moviliza un dispositivo especial de limpieza con 80 operarios para la Romería de la Fuensanta

Operarios de limpieza de la empresa concesionaria PreZero, trabajando en una calle de Murcia. Ayto. Murcia

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Murcia ha movilizado un dispositivo especial de limpieza con más de 80 operarios y 32 vehículos para la Romería de la Virgen de la Fuensanta. El plan incluye la instalación de 130 aseos portátiles y puntos de recogida selectiva en zonas de descanso y puntos clave del recorrido. Se aplicarán tratamientos de higienización y desodorización con tecnología biodegradable para mantener limpios los espacios públicos. Equipos especializados realizarán hidrolimpieza en la Catedral, Plaza Belluga y La Glorieta tras la misa, y un equipo de actuación rápida acompañará a los romeros durante todo el recorrido.

La Romería de la Virgen de la Fuensanta volverá a reunir a miles de personas durante su recorrido y en el entorno de su santuario en Murcia.

El Ayuntamiento de la capital del Segura ha organizado un dispositivo especial de limpieza que movilizará a más de 80 operarios y 32 vehículos y se desarrollará antes, durante y después de esta celebración.

El dispositivo también contará con 130 aseos portátiles que serán distribuidos estratégicamente en los puntos de mayor concentración de personas, así como la instalación de puntos de recogida selectiva en las principales zonas de descanso, especialmente en jardines y en puntos de parada de la Romería de la Virgen de la Fuensanta que tendrán lugar en la pedanía de Algezares.

Además, el operativo incorporará tratamientos de higienización y desodorización basados en tecnología biodegradable, con agentes enzimáticos que favorecen la degradación natural de la suciedad y la neutralización de olores.

"Hemos preparado un dispositivo ágil y minucioso, para que Murcia ofrezca su mejor imagen durante el día grande de nuestras fiestas", según ha recalcado el concejal de Desarrollo Urbano, José Guillén.

La Catedral

Este martes, tras la tradicional misa, equipos especializados en hidrolimpieza actuarán en el entorno de la Catedral, la Plaza Belluga y La Glorieta para retirar los restos de cera.

Paralelamente, un dispositivo de actuación rápida acompañará a la comitiva durante todo el recorrido hacia el monte. Este equipo garantizará el vaciado continuo de papeleras y la recogida ininterrumpida de residuos al paso de los romeros.

"No obstante, para lograr la preservación de nuestro entorno natural, es indispensable combinar este esfuerzo institucional con el compromiso cívico de todos los ciudadanos", según ha subrayado el edil Guillén.