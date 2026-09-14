El antiguo aeropuerto de San Javier reunirá durante dos días a la industria de los drones y vehículos autónomos

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Las claves Generado con IA El antiguo aeropuerto de San Javier acoge UNVEX, un encuentro profesional de la industria de drones, sistemas antidrón y vehículos autónomos. La Región de Murcia aprovechará el evento para mostrar su potencial en tecnologías duales, defensa y seguridad, especialmente a través del programa Caetra. La décima edición de UNVEX reúne aplicaciones de sistemas no tripulados para movilidad, seguridad y uso comercial en tierra, mar y aire. El evento ofrece un entorno más inmersivo gracias a la colaboración con la Academia General del Aire y del Espacio, mejorando respecto a ediciones anteriores.

El antiguo aeropuerto civil de San Javier acogerá UNVEX: un encuentro profesional que reúne a toda la industria vinculada a los drones, a los sistemas antidrón y a los vehículos autónomos.

"La Región de Murcia mostrará su potencial en tecnologías duales, defensa y seguridad, y todo lo que estamos impulsando con Caetra", tal y como ha subrayado el presidente murciano, Fernando López Miras, en su cuenta personal de 'X'.

La décima edición de este encuentro se celebrará este miércoles y jueves, mostrando sistemas no tripulados que integran todas las aplicaciones a nivel de movilidad, seguridad y comercial, en tierra, mar y aire, para generar conversaciones y oportunidades de negocio entre todos los actores del sector.

"Esta semana, UNVEX convierte a San Javier en el punto de encuentro de los sistemas no tripulados en España", según ha resaltado López Miras.

El Ejecutivo murciano aprovechará las dos jornadas de este evento para mostrar los logros de Caetra: el programa que ha impulsado para favorecer el desarrollo de tecnologías duales en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la reconstrucción.

El antiguo aeropuerto civil de San Javier, junto a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), dará un giro a este importante evento al ofrecer un entorno más inmersivo y versátil, dando un salto cualitativo respecto a ediciones anteriores.