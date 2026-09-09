Las Fiestas de Murcia reúnen música, gastronomía, cultura y ocio para todas las edades y para captar turistas

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez (c), este miércoles por la noche, junto a miembros de Moros y Cristianos, con motivo de la apertura del campamento medieval de kábilas y mesnadas. @Rebeca_Murcia

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA La Feria de Murcia ofrece una programación diversa con actividades musicales, gastronómicas, culturales y de ocio para todas las edades. El Día del Niño y el ciclo de cine gratuito 'Un río de cine' destacan en la agenda, con películas y cortos sobre sensibilización ambiental. La Plaza de la Paja estrena el ciclo 'Sácame a bailar', dirigido especialmente al público mayor, con actuaciones de música y bailes en pareja. El programa de Moros y Cristianos incluye campamento medieval, desfiles infantiles y el Gran Desfile, que recorrerá el centro de Murcia el sábado.

Propuestas musicales, gastronómicas, culturales y de ocio para todas las edades. La Feria de Murcia continúa con una programación variada que está teniendo repercusión en el turismo captando a visitantes que hacen una escapada para disfrutar de la capital del Segura.

El Día del Niño protagoniza este miércoles la Feria de Murcia. Pero una de las actividades más destacadas es 'Un río de cine': proyectar películas, con entrada gratuita, a las 21 horas, junto a la Pasarela Manterola.

Este miércoles, la cartelera estará protagonizada por 'Pocahontas', y el jueves, por 'Liberad a Willy'. Cada una de estas sesiones cinematográficas se inicia con cortos sobre sensibilización ambiental para concienciar sobre la importancia de reciclar y cuidar el ecosistema del río Segura.

Además, la Plaza de la Paja acogerá a las 19 horas 'Sácame a bailar': un ciclo que se estrena este año dedicado especialmente al público mayor y a los bailes en pareja, con la actuación del grupo Amaranto.

Todo ello, mientras los Huertos del Malecón siguen ofreciendo a diario lo mejor de la gastronomía tradicional de la huerta del Segura, en sus 15 establecimientos, junto a actividades infantiles en la Zona Peque Huertos y catas de productos de la Región de Murcia.

A esta oferta gastronómica se suman la feria de Food Trucks ‘Cómete Murcia', en Teniente Flomesta, y el ‘Beer Garden' de la Glorieta de España.

Moros y Cristianos

Por otro lado, el campamento medieval abre sus puertas y kábilas y mesnadas vuelven a llenar la ciudad de historia y tradición.

El programa de Moros y Cristianos vivirá mañana jueves uno de sus momentos más especiales: el Desfile Infantil y la Embajada de la Fundación de Murcia, como antesala al Gran Desfile de Moros y Cristianos, previsto este sábado, y que recorrerá el centro de la ciudad desde la Alameda de Colón hasta la Plaza de la Fuensanta.