Miras denuncia que Sánchez lleva "desaparecido 39 días en la crisis de Ceuta" y pide devolver a los menas "con sus familias"

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este lunes, en Madrid. CARM

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Las claves Generado con IA Fernando López Miras critica la ausencia de Pedro Sánchez durante 39 días en la gestión de la crisis migratoria en Ceuta. El presidente murciano pide que los menores no acompañados (menas) que llegaron a Ceuta sean devueltos a sus familias en Marruecos. López Miras rechaza la acogida de los menas por parte de las comunidades autónomas y considera que no es la solución al problema. Expresa preocupación por la inseguridad en Ceuta al inicio del curso escolar, señalando la presencia de policía y seguridad privada en los colegios.

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha vuelto a romper una lanza por la "labor intachable", "la altura política" y "el compromiso" que está demostrando durante la crisis migratoria el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

"Está supliendo la ausencia del Gobierno de España", según ha recalcado López Miras, al coincidir en Madrid con el propio Vivas, este lunes, con motivo del ‘Desayuno informativo del Fórum Europa' que ha organizado Nueva Economía Fórum.

"El Gobierno de Sánchez ha estado desaparecido 39 días en la crisis de Ceuta", tal y como ha insistido el presidente murciano, al tiempo que ha reclamado que "la normalidad tiene que volver" a la ciudad autónoma.

A su llegada al desayuno informativo, López Miras ha sido preguntado por la situación de los cerca de 2.500 menas que hay en Ceuta y la intención del Gobierno de trasladar a varios de ellos a la Península, para repartirlos entre las comunidades autónomas.

"Los menores que entraron a Ceuta tienen que volver con sus familias", según ha recalcado el presidente de la Región de Murcia. "Si Marruecos puede organizar el Mundial, también puede emplear todos sus recursos para tutelarlos. Este es el socio fiable del Gobierno de España".

Los menores que entraron a Ceuta tienen que volver con sus familias.



Si Marruecos puede organizar el Mundial, también puede emplear todos sus recursos para tutelarlos.



Este es el socio fiable del Gobierno de España. pic.twitter.com/UwbUKW8Jn8 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) September 7, 2026

López Miras ha recalcado que la eventual acogida de los menas por parte de las comunidades autónomas, "no es la solución", ya que en su opinión "no podemos legitimar una acción teledirigida de invasión".

"La solución es que todos los que llegaron retornen a su país, y si son menores, mucho más importante, porque tienen que estar con sus familias".

Curso escolar

El presidente murciano ha recordado que en septiembre arranca el curso escolar y ha mostrado su "preocupación" por la situación de las familias en Ceuta, ante una fecha tan importante del calendario educativo, y que llega marcada por "el miedo y la inseguridad" que sufre la población ceutí.

"Que nos tengamos que acostumbrar a que en España deba haber Policía o seguridad privada en la puerta de los colegios, para que los niños empiecen el curso escolar, me parece inconcebible e inaceptable", según ha reflexionado López Miras en un comunicado difundido por el Palacio de San Esteban.

De forma que el jefe del Ejecutivo autonómico ha vuelto a destacar todo lo que "está luchando el presidente Vivas" por su ciudad autónoma. "En esta situación tan difícil que atraviesa Ceuta, le he transmitido todo el afecto y el apoyo de la Región de Murcia".