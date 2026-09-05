La ruta argelina se fija en Cartagena por la crisis de Ceuta con otras 2 pateras en 24 horas: "Son 110 desembarcos en 2026"

Las claves

Las claves Generado con IA La llegada de pateras a Cartagena aumenta por el colapso migratorio en Ceuta, con 42 inmigrantes interceptados en 24 horas. En lo que va de año, la Región de Murcia ha registrado más de 110 desembarcos de inmigrantes irregulares, según datos oficiales. Las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia marítima, pero continúan los rescates e interceptaciones de embarcaciones procedentes de Argelia. Tres agentes de la Guardia Civil resultaron heridos tras ser embestidos por una narcolancha, cuyos patrones han ingresado en prisión provisional.

La ruta argelina ha puesto sus ojos en las costas murcianas ante el colapso migratorio que sufre Ceuta. El goteo de pateras no cesa en la Región de Murcia con otras dos interceptadas en solo 24 horas -con 42 inmigrantes en situación irregular-.

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, ha denunciado que el litoral murciano suma "más de 110 desembarcos en lo que va de año".

Desde que se produjo la entrada masiva de 72.000 inmigrantes en Ceuta, entre el 30 y el 31 de julio, las playas de Cartagena se han situado en la diana de las mafias durante el mes de agosto y la situación no cambia en septiembre.

Prueba de ello es lo sucedido este jueves 3 de septiembre, cuando Salvamento Marítimo informó de que había recibido "una llamada desde una embarcación precaria", localizada por el SIVE a 15 millas al sureste de Cabo de Palos: una de las joyas turísticas del litoral cartagenero.

La embarcación se encontraba a la "deriva" y un buque de transporte de vehículos permaneció en la zona hasta la llegada de la Salvamar Draco, por si era necesario prestar auxilio a 19 inmigrantes en situación irregular que finalmente fueron trasladados al puerto de Cartagena.

Posteriormente, la Delegación del Gobierno de Murcia confirmó que los 19 tripulantes fueron "entregados a Policía Nacional para su ingreso en un CATE" para el "inicio de procedimientos de devolución" a su país. Tan solo 24 horas después, este viernes, un avión de Frontex detectaba una nueva patera a 45 millas al sureste de Cabo de Palos y se volvía a movilizar la Salvamar Draco.

Los 23 tripulantes de la patera localizada este viernes rumbo a Cabo de Palos en Cartagena. Salvamento Marítimo

La Delegación del Gobierno de Murcia confirmaba que se había "interceptado" una embarcación con 23 inmigrantes irregulares, de los que 21 eran hombres y el resto de tripulantes eran una mujer y un menor de edad.

"Salvamento Marítimo ha llevado a cabo la operación de rescate. La Salvamar Draco los trasladará a Cartagena, donde serán atendidos por Cruz Roja y entregados a la Policía Nacional para su ingreso en el CATE. Asimismo, se iniciarán los correspondientes procedimientos de devolución".

Unos días después de estallar la crisis migratoria de Ceuta, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) alertó de un "efecto globo": la intensificación de los controles policiales y el bloqueo del acceso fronterizo del Tarajal, no ataja los flujos migratorios, sino que lo desplaza hacia otras áreas geográficas con menor vigilancia.

Aquí entra en juego la Región de Murcia. En concreto, la costa de Cartagena. De hecho, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, tuvo que mover ficha para reforzar el Servicio Marítimo de la Guardia Civil con la incorporación de un buque de altura, una patrullera y una embarcación S40.

Tales refuerzos no han atajado el goteo de pateras procedentes de las costas de Argelia, pero sí que han evitado que se repitan escenas impunes como las vividas en La Manga, cuando una narcolancha desembarcó en la Cala del Barco a plena luz del día, un miércoles 19 de agosto, ante el estupor de decenas de turistas que disfrutaban de sus vacaciones.

Una patera con 62 tripulantes, este miércoles, desembarcando en la Cala del Barco en Cartagena.

El refuerzo de embarcaciones de la Guardia Civil ha servido para interceptar todas las pateras que están llegando a Cartagena desde mediados de agosto. Entretanto, la tensión política crece porque el portavoz del Partido Popular, Joaquín Segado, ha anunciado que han pedido la comparecencia del delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, en la Asamblea Regional.

"Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado asumen un riesgo cuando tienen que luchar contra la delincuencia, pero además el Gobierno de España les deja con peores medios de los que tienen las propias mafias: es por lo que pedimos explicaciones y responsabilidades al señor Lucas”, según ha avanzado Segado en un comunicado del PP.

“El delegado de Sánchez va a tener la oportunidad de responder a las preguntas que le planteamos, entre ellas, si considera que los medios contra las mafias son suficientes, y si está en condiciones de garantizar la seguridad de la costa de la Región y de la propia Guardia Civil”.

"Si el delegado de Sánchez es un mentiroso, un irresponsable y un incapaz que no dota de medios suficientes a la Guardia Civil contra las narcolanchas, solo le queda dimitir”, tal y como ha criticado el portavoz popular.

Tres agentes heridos

La petición del PP para la comparecencia de Lucas, a la sazón, secretario general del PSOE en la Región de Murcia, se produce después de que tres agentes de la Guardia Civil resultaran heridos, el pasado miércoles, al ser embestida su patrullera por una narcolancha que fue interceptada en Cabo Cope. Justo en el término municipal de Águilas donde también se están produciendo desembarcos de irregulares.

Uno de los guardias civiles recibió cinco puntos de sutura y los dos patrones de la narcolancha fueron detenidos, ingresando este viernes en prisión provisional, por delitos de piratería, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, daños, contrabando, transporte de sustancias explosivas y favorecimiento de la inmigración ilegal.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, a través de su cuenta de X, ha asegurado que ha "trasladado personalmente" su reconocimiento al capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y a los otros dos guardias civiles heridos durante la interceptación de esta narcolancha.

Lucas también ha elevado el tono contra el PP murciano: "Lo tengo claro: como murciano y como español, siempre defenderé a Ceuta. López Miras está cometiendo una alta traición al utilizar esta difícil situación para dividir y confrontar. Ceuta necesita, ahora más que nunca, unidad, responsabilidad y sentido de Estado".