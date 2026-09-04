Las Fiestas del Calvario regresan a Santomera con música tradicional, una romería y actividades para los niños

La Cuadrilla de Auroros de Nuestra Señora del Rosario de Santomera, en la presentación de las Fiestas del Calvario. Ayto.

Las claves

Las claves Generado con IA Las Fiestas del Calvario de Santomera se celebran del 5 al 13 de septiembre, combinando folklore, actos religiosos y actividades familiares. El IV Encuentro de Cuadrillas reunirá a agrupaciones tradicionales de Águilas, Murcia, Bullas y Santomera, con actuaciones y música popular por las calles. El domingo tendrá lugar la tradicional romería del Cristo del Calvario, seguida de una misa en el jardín de Todi. Durante la semana habrá actividades para niños, una noche de juegos familiares y el tradicional reparto de buñuelos, culminando el 13 de septiembre con pasacalles y misa.

Folklore, actos religiosos y propuestas para toda la familia en honor al Santísimo Cristo del Calvario. Ese será el hilo conductor de la programación de las Fiestas del Calvario y el IV Encuentro de Cuadrillas de Santomera que se prolongarán del 5 al 13 de septiembre.

"Forman parte de la esencia de Santomera y representan el esfuerzo de muchas generaciones por mantener vivas nuestras tradiciones", tal y como ha destacado Ricardo Giner, concejal de Cultura.

La presentación de los festejos ha tenido lugar en la ermita del Calvario, epicentro de la celebración, y ha contado con la actuación de la Cuadrilla de Auroros de Nuestra Señora del Rosario de Santomera y la presencia de José Miguel Muñoz, autor del cartel del Encuentro de Cuadrillas.

La programación arranca este sábado con el IV Encuentro de Cuadrillas de Santomera, que reunirá a la Cuadrilla de La Marina de Cope de Águilas, la Cuadrilla de Zaraiche de Murcia, la Cuadrilla de Ánimas de Bullas y la Cuadrilla de Auroros de Nuestra Señora del Rosario de Santomera.

La jornada comenzará a las 19 horas con los cánticos al Cristo del Calvario en su ermita. Después, las cuadrillas recorrerán las calles y establecimientos del barrio compartiendo su música y bailes tradicionales, antes de protagonizar una actuación conjunta en la plaza del Vivero a las 21.30 horas.

Tradicional romería

El domingo tendrá lugar la tradicional romería del Cristo del Calvario, que partirá desde la ermita hasta el jardín de Todi, donde se celebrará una misa en honor al Santísimo Cristo del Calvario.

Las celebraciones continuarán durante toda la semana con actividades para públicos de todas las edades. Los más pequeños podrán disfrutar de dos tardes infantiles, programadas los días 8 y 10 de septiembre en la plaza del Corralón, con hinchables, animación, juegos y talleres tradicionales.

Además, el viernes 11 de septiembre la Asociación de Amas de Casa de Santomera organizará una noche de juego familiar en la plaza de Santa Isabel, que concluirá con el tradicional reparto de buñuelos entre todos los asistentes.

La jornada grande de las fiestas llegará el domingo 13 de septiembre. Los actos comenzarán con un pasacalles musical a cargo de Los Parrandos y continuarán con la celebración de la Santa Misa en honor al Cristo del Calvario en la plaza de Santa Isabel.