El puerto de Cartagena invertirá más de 299.000€ en seguir ampliando la red de saneamiento de Escombreras

Una vista aérea de la dársena de Escombreras en Cartagena. APC

Las claves

Las claves Generado con IA El puerto de Cartagena invertirá más de 299.000 euros para ampliar la red de saneamiento de la dársena de Escombreras. La ampliación permitirá dar servicio a más de 100 hectáreas y conectar a concesionarios y empresas en varias zonas portuarias. El proyecto contempla un plazo de 19 meses para su desarrollo, incluyendo redacción, asistencia técnica y certificación final. Esta actuación da continuidad a una primera fase iniciada en enero con una inversión superior al millón de euros para sustituir sistemas dispersos de saneamiento.

El puerto de Cartagena avanza en su objetivo de ampliar la red de saneamiento de Escombreras para dar servicio a más de 100 hectáreas.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación de la redacción del proyecto constructivo y la asistencia técnica para la ampliación de la citada red, con un presupuesto de 299.501 euros.

Este proyecto permitirá definir las obras necesarias para extender el sistema de saneamiento a una superficie superior a las 100 hectáreas y conectar a la nueva red a los concesionarios y empresas ubicados en distintas zonas de la dársena.

El ámbito de actuación comprende los entornos de los muelles de Isaac Peral, Polivalente, Maese y Bastarreche, además de El Fangal, incluyendo tanto las nuevas zonas concesionadas de la ampliación de Escombreras como otras áreas en las que actualmente existen fosas sépticas y sistemas independientes de recogida de aguas residuales.

El plazo total previsto para estos trabajos es de 19 meses discontinuos, de los que cinco corresponden a la redacción del proyecto, doce a la asistencia técnica durante las obras y dos a la certificación final y entrega de la documentación.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, ha destacado que “estamos actuando por fases para dotar a toda la dársena de Escombreras de una red de saneamiento común, adaptada a las necesidades actuales de las empresas y preparada para el crecimiento de esta zona industrial”.

Primera fase

Hernández ha recordado que “en enero iniciamos una primera actuación, con una inversión superior al millón de euros, y ahora damos el siguiente paso para extender la red a más de 100 hectáreas y facilitar la conexión de los concesionarios y empresas de Escombreras”.

Esta nueva licitación da continuidad a las obras de la primera fase de la Red de Saneamiento de Escombreras, iniciadas en enero con una inversión de 1.090.089, y un plazo de ejecución de ocho meses.

Aquella actuación tiene como objetivo sustituir los sistemas dispersos de saneamiento por una infraestructura común y conectar la dársena de Escombreras con la de Cartagena para trasladar posteriormente las aguas residuales a la red municipal.