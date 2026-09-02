Tres guardias civiles heridos tras ser embestidos por una narcolancha en Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA Tres guardias civiles resultaron heridos al ser embestidos por una narcolancha en Cabo Cope, Águilas (Murcia). La narcolancha, con dos motores y 20 garrafas de gasolina, fue interceptada y sus dos ocupantes detenidos. Uno de los agentes heridos necesitó cinco puntos de sutura; el Gobierno ha mostrado su reconocimiento a los afectados. La AUGC denuncia que los guardias civiles se enfrentan al narcotráfico con medios insuficientes.

Tres guardias civiles han resultado heridos este miércoles al ser embestida su patrullera por una narcolancha que ha sido interceptada en Cabo Cope, en el término municipal de Águilas de Murcia, y cuyos dos ocupantes han sido detenidos.

Según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los hechos se han producido cuando los detenidos trataban de evitar ser apresados. De los tres agentes, uno ha necesitado cinco puntos de sutura, aunque no ha trascendido el alcance de las heridas.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, ha dicho en X que ha conversado y trasladado su reconocimiento al capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y a los otros dos agentes heridos durante la operación.

He conversado y trasladado personalmente todo nuestro reconocimiento al capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y a los otros dos guardias civiles heridos durante la interceptación de una embarcación rápida y la detención de sus dos patrones a la altura de Cabo Cope. — Francisco Lucas (@Lucassayala) September 2, 2026

La embarcación, equipada con dos motores, transportaba 20 garrafas de gasolina y fue localizada en el marco de un amplio dispositivo marítimo, aéreo y terrestre, según la Delegación del Gobierno.

Estas dos detenciones se suman a otras dos practicadas el lunes en Cartagena. En aquella actuación, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil sorprendieron a otra embarcación cuando se encontraba a 12 millas al sureste de Monte Cenizas.

Francisco Lucas ha reafirmado el compromiso del Gobierno con la lucha contra las organizaciones dedicadas a estas actividades y ha subrayado que las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen una vigilancia "firme y constante sobre el litoral de la Región de Murcia para combatir la actuación de las mafias".

Desde el 15 de agosto, las actuaciones relacionadas con llegadas por vía marítima de inmigrantes arroja un balance de ocho embarcaciones y unas trescientas personas que han alcanzado la costa de esta comunidad.

Ante las heridas sufridas este miércoles por los agentes, la AUGT ha criticado que "mientras el Gobierno mira hacia otro lado, nuestros compañeros se juegan la vida con medios inferiores frente al narcotráfico organizado".