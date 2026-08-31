La Guardia Civil detiene a dos pateristas e intercepta su narcolancha donde trasladaron a 59 argelinos a Cartagena

Unos agentes de la Guardia Civil, este lunes, con la narcolancha que transportaba a inmigrantes en situación irregular. Delegación del Gobierno de Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA La Guardia Civil ha interceptado una narcolancha con cuatro motores de gran potencia en la costa de Cartagena y ha detenido a sus dos patrones. La embarcación transportó a 59 inmigrantes argelinos en situación irregular, que desembarcaron en Calblanque. El refuerzo del Servicio Marítimo en Cartagena ha permitido interceptar varias pateras en los últimos días, en respuesta a la crisis migratoria. La llegada de pateras ha generado tensiones entre el Gobierno regional de Murcia y el Gobierno central por la falta de respuesta y recursos.

La Guardia Civil ha interceptado una narcolancha -con 4 motores de gran potencia- dedicada al traslado de inmigrantes en situación irregular. Durante el operativo han sido detenidos los dos patrones de la embarcación.

La narcolancha ha sido interceptada este lunes, a 12 millas al sureste del Monte Cenizas, después de que hubiera desembarcado en Calblanque a 59 inmigrantes en situación irregular que habían partido desde Argelia.

De esta forma empieza a surtir efecto el refuerzo de embarcaciones que el Ministerio del Interior ha realizado en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de la Comandancia de Cartagena, con la incorporación de un buque de altura, una patrullera y una embarcación S40.

Tales medios han sido movilizados por el Ministerio porque la crisis migratoria de Ceuta había provocado un efecto rebote en la ruta de Argelia con destino a la costa murciana y en diez días se habían detectado cuatro pateras.

El Servicio Marítimo ha interceptado esta narcolancha al sureste de Cartagena, este lunes, pero durante la noche del domingo la Guardia Civil también abortó en alta mar la llegada de otra patera con diez inmigrantes que fueron trasladados a la ciudad portuaria, reconocidos por Cruz Roja y entregados a Policía Nacional.

Sánchez no responde

"Mientras algunos se dedican a alarmar, movilizamos más medios para reforzar la vigilancia y combatir a las mafias", tal y como ha subrayado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, en su cuenta personal de 'X'. "Seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias".

La llegada de varias pateras a la costa murciana, a plena luz del día y en zonas turísticas como La Manga, ha tensado la relación entre el Palacio de San Esteban y el Gobierno de España.

"Hace una semana exigí a Pedro Sánchez medidas urgentes contra las mafias. Sigo a la espera de respuesta", según ha lamentado el jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, a través de su perfil de 'X', con el objetivo de recordar que sigue sin recibir respuesta a la misiva que envió al presidente del Gobierno para reforzar la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos.



"No hay ni voluntad ni medios suficientes para frenar esta escalada que pone en riesgo la seguridad de nuestras costas. Hay que movilizar, con urgencia, todos los recursos para acabar con esta situación de inseguridad y desprotección".