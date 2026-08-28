La UCAM impulsa la apertura de una sede en Perú del Instituto de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II

Los asistentes a la reunión para impulsar una sede del Instituto Juan Pablo II en Arequipa. UCAM

Las claves

Las claves Generado con IA La UCAM y la Universidad Católica de Santa María impulsan una sede del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II en Arequipa, Perú. Ambas instituciones prepararán un convenio para formalizar la iniciativa y reforzar la colaboración entre las universidades. La futura sede contará con un coordinador local para desarrollar las actividades del Instituto en Arequipa. Durante la reunión de trabajo también se exploraron nuevas posibilidades de cooperación académica y formación en Educación Religiosa.

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la Universidad Católica de Santa María (UCSM) en Perú, avanzan en la puesta en marcha de una sede del Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II de la UCAM en Arequipa.

"Ambas instituciones prepararán un convenio para articular esta iniciativa, que permitirá extender a la ciudad peruana la actividad del Instituto y reforzar la colaboración entre las dos universidades", según ha avanzado en un comunicado la UCAM.

"La futura sede contará con un coordinador local encargado de impulsar y desarrollar la actividad del Instituto en Arequipa. La iniciativa permitirá establecer una presencia estable del Instituto Juan Pablo II de la Universidad Católica de Murcia en Perú y servirá de marco para desarrollar sus actividades en colaboración con la Universidad Católica de Santa María".

Este proyecto ha sido uno de los principales asuntos abordados durante una reunión de trabajo mantenida en la Universidad Católica de Santa María donde ha participado Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria de la UCAM y director del Instituto Juan Pablo II, junto a las autoridades de la institución peruana y representantes eclesiásticos.

Durante la reunión también se estudiaron "nuevas posibilidades de cooperación académica" entre Universidad Católica de Murcia (UCAM) y la Universidad Católica de Santa María (UCSM) en Perú, así como iniciativas relacionadas con la formación en Educación Religiosa que desarrolla la institución peruana.