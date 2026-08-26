El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier se clausura con "el mejor registro de público" desde 2016

El Auditorio del Parque Almansa, este domingo, lleno de público durante el concierto de Luz Casal. Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier ha alcanzado alrededor de 25.000 asistentes, el mejor registro de público en la última década. La edición número 56 del festival ofreció 20 propuestas durante 19 jornadas, en espacios de San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor. El número de abonados superó los 300, la cifra más alta en diez años, y la recaudación creció cerca de un 10%. Cinco funciones, entre ellas las de Luz Casal, registraron aforo completo (sold out) en el Auditorio Parque Almansa.

La organización del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier ha hecho balance de su última edición y subraya que "alrededor de 25.000 personas han participado en la programación de este año".

Esto supone "un crecimiento próximo al 10%" y "el mejor registro de público de la última década", según recoge un comunicado de la organización de un certamen dirigido por el concejal de Cultura de San Javier, David Martínez.

La programación de la edición número 56 ha abarcado 19 jornadas con 20 propuestas de representaciones, espectáculos de calle, música, danza, cine y otras acciones escénicas, distribuidas entre el Auditorio Parque Almansa, el Teatro de Invierno y distintos espacios de San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga del Mar Menor.

"Una extensión territorial y artística que ha permitido sacar el festival de su escenario principal y convertir prácticamente todo el municipio en espacio cultural".

300 abonados

De forma que "el crecimiento" se ha trasladado también a la taquilla: "A falta del cierre definitivo de ingresos, la dirección del certamen estima un incremento cercano al 10% en recaudación, mientras que el número de abonados ha superado los 300, también la cifra más alta de los últimos diez años".

El Auditorio Parque Almansa ha registrado una ocupación media de 1.300 espectadores por jornada, "consolidando uno de los mejores registros de asistencia de los últimos años". De hecho, se han registrado cinco sold out a lo largo de la edición: Hinotori, las alas del Fénix, El Retablo de las maravillas, La comedia de la olla, Fedra, en los infiernos y el concierto de Luz Casal.