San Javier se prepara para recibir a Lydia Bosch en su regreso a la interpretación con la obra: Fedra en los infiernos

Lydia Bosch es la protagonista de 'Fedra en los infiernos'. @lydiabosch

Las claves

Las claves Generado con IA Lydia Bosch regresa a los escenarios teatrales tras 37 años como protagonista de 'Fedra en los infiernos'. La obra se representará en el Auditorio del Parque Almansa durante el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. 'Fedra en los infiernos', dirigida por José María del Castillo, ofrece una relectura contemporánea y sensible del mito clásico de Fedra. La trama explora temas como el deseo, la culpa y la libertad, permitiendo a Fedra revivir su destino con la memoria de su pasado.

Lydia Bosch regresa a los escenarios teatrales tras 37 años de ausencia para encabezar una emocionante revisión del mito clásico de Fedra.

El Auditorio del Parque Almansa será testigo del regreso de la actriz como protagonista de 'Fedra en los infiernos', este viernes a las 22.30 horas.

Esta obra se presenta como uno de los platos fuertes de la programación del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.

De hecho, 'Fedra en los infiernos' ha pasado por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2026, bajo la dirección de José María del Castillo.

La obra propone una relectura contemporánea del personaje de Fedra, abordándolo desde una mirada sensible, humana y profundamente vulnerable, que invita al espectador a redescubrir uno de los grandes relatos de la tragedia universal.

En el universo onírico de Las Moiras, guardianas del destino, Fedra recibe la posibilidad de regresar a la vida conservando la memoria y la experiencia de su existencia anterior.

Este singular punto de partida abre un espacio de reflexión sobre el deseo, la culpa, la libertad y la posibilidad de reescribir el propio destino.