La Universidad Católica recibe el visto bueno para poner en marcha el próximo curso el Grado en Ciencia de Datos

Un estudiante consultando unos datos en su ordenador. UCAM

Las claves

Las claves Generado con IA La UCAM recibirá alumnos en el nuevo Grado en Ciencia de Datos a partir del próximo curso, tras la aprobación del Consejo Interuniversitario. El Grado en Ciencia de Datos se ofrecerá presencialmente en Murcia y también en modalidad virtual, adaptándose a diferentes perfiles de estudiantes. El programa permitirá especialización en big data e inteligencia artificial, incluyendo contenidos de robótica y modelos analíticos. También se ha aprobado la puesta en marcha de cuatro másteres universitarios en Docencia Superior Universitaria, Neuroeducación, Inteligencia Artificial y Asesoría Jurídico-Laboral.

El Consejo Interuniversitario ha dado el visto bueno para la puesta en marcha del Grado en Ciencia de Datos en la UCAM, a partir del próximo curso.

El nuevo Grado en Ciencia de Datos de la UCAM está integrado en su Escuela Politécnica Superior y se impartirá en modalidad presencial en el Campus de Murcia y virtual, lo que permite adaptarse a distintos perfiles de alumnado y facilitar la conciliación con la vida laboral y familiar.

A través de este título, el estudiante aprenderá a analizar, interpretar y gestionar los datos, aplicar metodologías avanzadas e inteligencia artificial, diseñar sistemas informáticos y bases de datos, y comunicar resultados de forma eficaz para facilitar la toma de decisiones.

Además, el alumno podrá especializarse tanto en big data como en inteligencia artificial, abordando contenidos como robótica y profundizando en áreas como implantación de modelos analíticos.

Cuatro másteres

Por otro lado, el Consejo Interuniversitario ha dado el visto bueno a cuatro másteres universitarios: Docencia Superior Universitaria, Neuroeducación, Inteligencia Artificial y Asesoría Jurídico-Laboral.

Estos títulos ya contaban con la previa autorización del Ministerio y en breve pasarán por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia para su aprobación definitiva.