El proyecto para digitalizar el fondo documental del Puerto de Cartagena supondrá una inversión de 294.543€

El fondo documental de la Autoridad Portuaria de Cartagena. APC

Las claves

Las claves Generado con IA La Autoridad Portuaria de Cartagena invertirá 294.543 euros en la digitalización integral de su fondo documental. El proyecto contempla digitalizar y organizar más de 1,19 millones de documentos, tanto históricos en papel como archivos digitales dispersos. La iniciativa incluye todas las fases: inventariado, preparación, digitalización, reconocimiento óptico, indexación, control de calidad e integración al sistema corporativo. El objetivo es crear un sistema documental único, accesible y eficiente que facilite el trabajo de los departamentos y mejore la gestión administrativa.

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación el contrato para la digitalización integral de su fondo documental. Esta actuación tiene un presupuesto de licitación de 294.543,65 euros y un plazo de ejecución de dos años.

El objetivo es disponer de un sistema documental único, estructurado y accesible que facilite el trabajo diario de los distintos departamentos y garantice una gestión más eficiente, segura y adaptada a la administración electrónica.

Todo ello para modernizar la gestión de la documentación administrativa y avanzar en el proceso de transformación digital de la entidad.

El proyecto contempla la digitalización y organización de más de 1,19 millones de documentos y archivos, correspondientes tanto a documentación histórica en papel como a información digital dispersa en diferentes repositorios.

El contrato comprende todas las fases del proceso, desde el inventariado, preparación y transporte de la documentación hasta su digitalización, así como el reconocimiento óptico de caracteres, indexación mediante metadatos, control de calidad e incorporación al sistema corporativo de gestión documental.

"Transformación digital"

El presidente de la APC, Pedro Pablo Hernández, ha dicho que "la transformación digital también pasa por modernizar la forma en la que gestionamos nuestra información”.

“Este proyecto nos permitirá trabajar con mayor agilidad, mejorar el acceso a la documentación y garantizar su conservación con todas las garantías, reforzando la calidad del servicio que prestamos”

Además, Hernández resalta que “los expedientes podrán localizarse tanto por su clasificación como por el contenido de los documentos, reduciendo los tiempos de búsqueda y mejorando la disponibilidad de la información”.