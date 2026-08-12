El Ayuntamiento de Santomera concede la Medalla al Mérito Científico a David Ruiz por su "brillante" trayectoria

El alcalde santomerano, Víctor Martínez, junto a María Tornel, concejal de Educación, y el científico David Ruiz González (c). Ayuntamiento de Santomera

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Santomera concederá la Medalla al Mérito Científico a David Ruiz González el 29 de septiembre. David Ruiz es científico titular del CEBAS-CSIC y dirige los programas de mejora genética del albaricoquero y ciruelo japonés. Ha desarrollado 16 nuevas variedades de albaricoquero y 2 de ciruelo japonés, destacando en la adaptación de especies y marcadores moleculares. El reconocimiento destaca su brillante trayectoria y su contribución al avance científico y la proyección internacional de Santomera.

El Ayuntamiento de Santomera otorgará la Medalla al Mérito Científico a David Ruiz González. La entrega tendrá lugar el próximo 29 de septiembre, durante el acto institucional con motivo del cuadragésimo octavo aniversario de la segregación municipal.

David Ruiz González es científico titular del Departamento de Mejora Vegetal del CEBAS-CSIC de Murcia y forma parte del Grupo de Investigación en Mejora Genética de Frutales donde dirige los programas de mejora genética del albaricoquero y del ciruelo japonés, este último en coordinación con el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA).

Ruiz está detrás de 16 nuevas variedades de albaricoquero y 2 variedades de ciruelo japonés. Entre sus principales líneas de investigación destacan la adaptación de especies del género Prunus a las condiciones agroclimáticas y el desarrollo de marcadores moleculares asociados a caracteres de interés para su utilización en programas de mejora genética asistida.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, junto a María Tornel, concejal de Educación, le ha comunicado esta distinción al científico durante una visita a la finca experimental que el CEBAS-CSIC tiene en Cieza.

Aportación científica

El primer edil ha destacado que “su trabajo, su compromiso con la excelencia y su aportación al desarrollo de la investigación científica constituyen un motivo de orgullo para nuestro municipio y contribuyen a proyectar el nombre de Santomera en el ámbito científico nacional e internacional”.

De hecho, con esta distinción, el Consistorio reconoce "su brillante trayectoria investigadora, su contribución al avance científico", desde el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), así como "su destacada labor en el ámbito de la mejora genética de frutales, especialmente al frente de los programas de mejora del albaricoquero y del ciruelo japonés".