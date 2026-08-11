La célebre novela La barraca, de Vicente Blasco Ibáñez, llega al Festival Internacional de Teatro de San Javier

La barraca llega al Auditorio Parque Almansa. Festival Internacional de Teatro de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA La célebre novela La barraca de Vicente Blasco Ibáñez será adaptada al teatro bajo la dirección de Magüi Mira. La obra se presentará en el Auditorio Parque Almansa durante el Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. La historia aborda temas como el sentimiento de pertenencia, la pobreza, el miedo y la violencia en una comunidad rural valenciana. La puesta en escena traslada al público al universo de la huerta valenciana creado por Blasco Ibáñez a finales del siglo XIX.

La historia de la familia Borrull, más de un siglo después de su publicación, será llevada a escena en el Auditorio Parque Almansa con La barraca: la adaptación teatral de la célebre novela de Vicente Blasco Ibáñez, bajo la dirección de Magüi Mira.

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier acogerá este miércoles, a partir de las 22.30 horas, una obra que habla sobre el sentimiento de pertenencia, la pobreza, el miedo o la violencia.

La barraca es una historia escrita a finales del siglo XIX que convierte un conflicto aparentemente local en una reflexión universal sobre la condición humana y por el que una comunidad puede convertir al diferente en el enemigo.

El Auditorio del Parque Almansa trasladará al público asistente al universo de la huerta valenciana construido por Blasco Ibáñez.