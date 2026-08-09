El cantaor ‘Rafa del Calli’ conquista la Lámpara Minera y gana el Festival Internacional del Cante de las Minas

Los ganadores del Festival Internacional del Cante de las Minas, la pasada noche, posando juntos en La Unión. Fundación Cante de las Minas

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Las claves Generado con IA Rafa del Calli, cantaor cordobés, ganó la Lámpara Minera en la 65ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. El galardón, considerado el trofeo más emblemático del flamenco, está dotado con 15.000 euros. Rafa del Calli también obtuvo premios especiales por su interpretación de cantiña, malagueña y mineras. En otras categorías, Lucía La Bronce ganó el Desplante de baile, Pablo Barrionuevo el Bordón Minero al toque y Karlos Nao el Filón.

La 65º edición del Festival Internacional del Cante de las Minas ya tiene ganador. Rafael Plantón Heredia, conocido a nivel artístico como ‘Rafa del Calli’, levantó al cielo de La Unión la prestigiosa Lámpara Minera.

El cantaor cordobés se hizo así con el trofeo más emblemático del mundo del flamenco, un galardón que viene acompañado de una dotación económica de 15.000 euros, tal y como ha informado en un comunicado la Fundación Cante de las Minas.

Además de la codiciada ‘Lámpara Minera’, ‘Rafa del Calli’ redondeó su gran noche con trofeos especiales por su interpretación de cantiña (2.000 euros), malagueña (3.000 euros) y mineras (6.000 euros).

En lo que respecta a la categoría de baile, el trofeo Desplante -con una cuantía de 6.000 euros- fue a parar a las manos de la sevillana Lucía Fernández González ‘Lucía La Bronce’, bailaora que maravilló al Antiguo Mercado Público, mientras que el segundo puesto (3.000 euros) correspondió a Susana Sánchez Jiménez ‘Susana Sánchez’, natural de Granada.

Bordón Minero y Filón

El máximo galardón al toque (6.000 euros) se ha quedado finalmente en La Unión, de la mano del músico local Pablo Barrionuevo Bernal, conocido como ‘Pablo Barrionuevo’. Asimismo, el madrileño Diego Antonio Fernández Montoya ‘Pino Losada’ quedó en segunda posición 2.000 euros.

En cuanto al ‘Filón’, trofeo también dotado con 6.000 euros, fue a parar a Carlos Ferrer Peralta ‘Karlos Nao’ (Valencia), quedando en segundo puesto (2.000 euros) María Antonia Suárez Montaño ‘Ostalinda Suárez’ (Zafra).