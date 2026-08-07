Els Joglars amplía su vínculo con el Festival Internacional de Teatro de San Javier con una obra de Miguel de Cervantes

La compañía Els Joglars regresa este sábado a a San Javier. Festival Internacional de Teatro de San Javier

Albert Boadella dirige una adaptación de El retablo de las maravillas , este sábado, a las 22.30 horas, en el Auditorio Parque Almansa. Más información: x

Las claves

Las claves Generado con IA Els Joglars celebra su 65 aniversario en el Festival Internacional de Teatro de San Javier con la obra 'El retablo de las maravillas'. La compañía, dirigida por Albert Boadella, presenta una versión contemporánea del clásico de Miguel de Cervantes. Els Joglars y el festival mantienen una relación histórica desde 1969, siendo una de las compañías más vinculadas al certamen. 'El retablo de las maravillas' explora cómo la mentira se impone por el miedo colectivo a diferenciarse de la opinión mayoritaria.

La mítica compañía Els Joglars llega al Festival Internacional de Teatro de San Javier para celebrar su 65 aniversario sobre el escenario, con la puesta en escena de El retablo de las maravillas, de Miguel de Cervantes, en una revisión contemporánea dirigida por Albert Boadella.

Los caminos de Els Joglars y del prestigioso certamen de San Javier llevan décadas cruzándose desde 1969. De hecho, la compañía ha formado parte de su programación en numerosas ocasiones hasta convertirse en una de las más estrechamente vinculadas a la historia del festival.

Este sábado será una más, a partir de las 22.30 horas, en el Auditorio Parque Almansa.

“El Festival de San Javier no se entendería sin Els Joglars y, posiblemente, Els Joglars tampoco se entendería del mismo modo sin el Festival de San Javier”, según ha reflexionado el concejal de Cultura y director del certamen, David Martínez.

El edil ha definido la relación entre ambos como “unas vidas paralelas” que se han acompañado durante buena parte de sus respectivas trayectorias.

Este especial vínculo vivió su momento más especial en 2022, cuando la organización de este certamen internacional le concedió su premio a Els Joglars, para reconocer toda su trayectoria, coincidiendo con la celebración de sus seis décadas de historia.

La obra

Els Joglars recuperará este sábado uno de los textos más lúcidos de Miguel de Cervantes. En El retablo de las maravillas, dos farsantes llegan a un pueblo anunciando un retablo prodigioso cuyas maravillas únicamente pueden contemplar quienes poseen sangre limpia y son hijos legítimos.

Nadie consigue ver absolutamente nada, pero nadie se atreve tampoco a reconocerlo por miedo a quedar señalado. La mentira termina imponiéndose no porque resulte creíble, sino porque todos prefieren fingir antes que apartarse de la opinión mayoritaria.