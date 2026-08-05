Una mujer muere acuchillada a manos presuntamente de su pareja en un centro comercial de Murcia: el agresor, a la fuga

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Las claves Generado con IA Una mujer de 44 años ha muerto acuchillada en la trastienda de un negocio del centro comercial Carrefour Infante, en Murcia. El principal sospechoso es su pareja, quien se ha dado a la fuga y está siendo buscado por la Policía Nacional. La víctima fue encontrada por un trabajador, quien alertó a las fuerzas de seguridad tras sospechar de una muerte violenta. Este suceso ocurre pocas horas después de otro presunto crimen machista en Llanes, Asturias, y ambos casos están bajo investigación.

Una mujer ha muerto en la tarde de este miércoles en un centro comercial de Murcia acuchillada presuntamente por su pareja, que se ha dado a la fuga y está siendo buscado por la Policía Nacional, han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

Según el 112, sobre las 17:25 horas una llamada alertaba del hallazgo de una mujer de 44 años sin vida en la trastienda de un negocio del centro comercial Carrefour Infante.



El trabajador que la encontró avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad por la apariencia de tratarse de una muerte violenta.



La Policía Nacional pidió asistencia sanitaria, pero el médico de la ambulancia que llegó al lugar solo pudo certificar la muerte.



Este crimen tiene lugar pocas horas después de que una agente de guardia civil fuera asesinada en Llanes (Asturias) por su pareja, también miembro de este cuerpo. Ambos casos se investigan como posibles nuevos episodios de la violencia machista, y de confirmarse elevarían a 35 las asesinadas en lo que va de año, 1.376 desde 2003.

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