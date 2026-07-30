El Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier arranca con Hamnet y un premio a Sergio Peris-Mencheta

Sergio Peris-Mencheta dirige la obra Blaubeeren que se interpretará este domingo en el Auditorio Parque Almansa. Ayuntamiento de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier comienza esta semana y se celebrará hasta el 23 de agosto. La programación incluye once noches en el Auditorio Parque Almansa, espectáculos gratuitos de calle y proyecciones de cine vinculadas a la literatura. Sergio Peris-Mencheta recibirá el Premio del Festival antes de la representación de 'Blaubeeren', una obra sobre la indiferencia y la responsabilidad ante el horror. El festival arranca con la proyección gratuita de 'Hamnet', basada en la novela de Maggie O’Farrell, y espectáculos como 'Sísifos' de la compañía murciana UpArte.

El Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier comienza esta semana con un recorrido que llevará al público de la emoción cinematográfica de Hamnet, a la fuerza física del circo contemporáneo de Sísifos, antes de culminar con Blaubeeren en el Auditorio Parque Almansa.

La jornada más emotiva de la programación se vivirá cuando la organización tiene previsto entregar el Premio del Festival a Sergio Peris-Mencheta: actor y director de Blaubeeren. Pero antes hay mucho que disfrutar hasta el próximo 23 de agosto.

La programación abarca once noches en el Auditorio Parque Almansa, cuatro espectáculos gratuitos de calle y cuatro proyecciones cinematográficas también gratuitas, para convertir en un gran escenario San Javier, Santiago de la Ribera y La Manga.

La primera cita llegará este jueves, a las 22 horas, en el Teatro de Invierno, con la proyección gratuita de Hamnet de Chloé Zhao y que se ocupará inaugurar una de las grandes novedades de esta edición: el ciclo de cine vinculado a la literatura y la dramaturgia.

Basada en la novela de Maggie O’Farrell, la película se adentra en la historia de amor y pérdida que pudo inspirar a William Shakespeare para escribir Hamlet. El festival saldrá a la calle el viernes 31 de julio, a las 22 horas, con Sísifos, de la compañía murciana UpArte.

El espectáculo de la Noche Veolia será gratuito y se celebrará en la Plaza de España de San Javier. Allí revivirá el mito de Sísifo de la mano de Albert Camus con una propuesta que reúne a catorce acróbatas con música en directo para transformar el esfuerzo infinito, la caída y la resistencia en una poderosa sucesión de vuelos, equilibrios y cuerpos que parecen desafiar sus propios límites.

Premio a Peris-Mencheta

La puesta de largo de la programación teatral tendrá lugar el domingo 2 de agosto, a las 22.30 horas, en el Auditorio Parque Almansa de San Javier, y la representación de Blaubeeren, dirigida por Sergio Peris-Mencheta.

Escrita por Moisés Kaufman y Amanda Gronich, Blaubeeren parte del hallazgo de un álbum fotográfico perteneciente a un oficial nazi cuyas imágenes mostraban escenas de aparente normalidad junto al campo de exterminio de Auschwitz.

El actor y director Sergio Peris-Mencheta. Cristina Villarino

A través de la investigación sobre aquellas fotografías, el montaje enfrenta al espectador con la indiferencia, la responsabilidad individual y la perturbadora capacidad humana para convivir con el horror.

Esta obra fue finalista del Premio Pulitzer de Teatro 2024 y ha obtenido el Premio Max 2026 al Mejor Diseño de Iluminación para el murciano Pedro Yagüe.

Antes de la función, el actor y director Peris-Mencheta recibirá el Premio del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier que ha sido concedido por unanimidad por el Pleno municipal en reconocimiento a su trayectoria artística, su aportación al teatro, el cine y la televisión y su compromiso con la creación escénica contemporánea.