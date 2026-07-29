PSOE y Podemos exigen actuaciones al Gobierno regional para evitar nuevos incendios forestales en Murcia

Unos vecinos en el incendio forestal que obligó a desalojar viviendas, el 2 de junio, en la pedanía murciana de Los Garres. Cedida

Las claves

Las claves Generado con IA PSOE y Podemos critican al Gobierno regional de Murcia por la falta de prevención y recursos frente a los incendios forestales. Podemos pide un plan de choque para limpiar solares periurbanos y actuar sobre el territorio antes de que surjan nuevos fuegos. PSOE denuncia carencias graves en personal, vehículos y medios en el servicio de bomberos, poniendo en riesgo la seguridad de la población. Ambos partidos reclaman medidas urgentes y refuerzos en prevención y dotación de recursos para afrontar el verano con mayor seguridad.

Los incendios forestales que mantienen en alerta a todo el país han reavivado las críticas de PSOE y Podemos sobre el Gobierno de la Región de Murcia, que acusan de "llegar tarde" y "sin medios suficientes" para prevenir y combatir el fuego en un verano que está siendo dramático.

Podemos y PSOE coinciden en que la próxima gran emergencia puede evitarse si se actúa ya sobre el territorio, los solares abandonados y la dotación de los bomberos.

Podemos ha pedido a la Comunidad Autónoma y a los ayuntamientos un plan de choque para limpiar solares en áreas periurbanas, especialmente después de los fuegos declarados en San Javier y San Pedro del Pinatar.

Su portavoz en la Región, Víctor Egio, se ha desplazado hasta la zona quemada, junto a la autopista AP-7, y ha denunciado la presencia de botellas de cristal, escombros y maleza seca en un espacio que, a su juicio, reunía condiciones de alto riesgo.

El portavoz de Podemos en la Región de Murcia, Victor Egó. Región de Murcia

Según Egio, la respuesta del Gobierno regional no puede limitarse al anuncio de una ley contra los pirómanos. El dirigente de Podemos sostiene que esa norma tendría poca utilidad si no se actúa antes sobre el terreno.

Hay que tener en cuenta medidas de prevención como la limpieza de solares, la instalación del sistema SIDEINFO en zonas sensibles y la mejora de las condiciones de los bomberos forestales.

El portavoz morado insiste en que "la mayoría de los incendios no se explican solo por la acción de un pirómano" y defiende que la prevención debe empezar mucho antes de que aparezca la llama.

También reclama que se actúe sobre la gran cantidad de pinos secos que hay en los montes de la Región y pide investigar con más profundidad aquellos incendios en los que puedan existir intereses urbanísticos.

El PSOE, por su parte, ha centrado sus críticas en la falta de medios del servicio de extinción de incendios y salvamento.

El diputado regional Fernando Moreno alerta de que la gestión del presidente autonómico, Fernando López Miras, está poniendo en peligro a la ciudadanía.

El diputado regional del PSOE, Fernando Moreno. PSOE Región de Murcia

Considera que la situación es crítica tras conocerse un informe interno del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Ese documento, respaldado por seis de los diez mandos del organismo, describe carencias de personal, falta de medios básicos y vehículos obsoletos o fuera de servicio.

Entre otras deficiencias, los socialistas citan dos camiones nodriza inutilizados, seis vehículos de altura inoperativos para rescates en edificios, embarcaciones de salvamento prácticamente inutilizadas y averías constantes en los vehículos destinados a incendios forestales.

Moreno denuncia que los bomberos no pueden garantizar la seguridad en estas condiciones y reprochó al Gobierno regional que siga “mirando hacia otro lado” cuando se ha iniciado la época de mayor riesgo de incendios.

A su juicio, lo que está ocurriendo demuestra que "la Región llega al verano sin los medios suficientes para responder con garantías a una emergencia".

Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la celebración de un pleno de control al Gobierno autonómico en la Asamblea Regional.

Además, solicitará explicaciones al consejero de Emergencias, Marcos Ortuño, y reclama medidas urgentes para reforzar el servicio de bomberos, al considerar que está en juego la vida de la población murciana.

Las dos formaciones coinciden en el diagnóstico de fondo: la Región necesita más prevención y mejores recursos para enfrentarse a los incendios. La diferencia está en el foco de sus críticas.

Vista de helicóptero del incendio en Los Garres. X

Podemos insiste en actuar sobre los solares, la limpieza y el estado del territorio antes de que se declare el fuego, mientras el PSOE pone el acento en la falta de medios humanos y materiales del dispositivo de emergencias.

En ambos casos, la presión política llega en una semana marcada por los incendios en Almería y por varios sustos en la Región de Murcia, un contexto que ha reactivado el debate sobre la preparación de las administraciones para un verano que ya ha empezado con un alto nivel de riesgo.