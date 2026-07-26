El cantaor cordobés Francisco Ocón gana el Melón de Oro del Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro

El cantaor cordobés Francisco Ocón se ha llevado el Melón de Oro del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. Festival de Lo Ferro

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco Ocón Cuadrado, cantaor cordobés, ganó el Melón de Oro 2026 en el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro. Ocón interpretó una soleá, alegrías de Córdoba y una petenera, acompañado por el guitarrista Antonio Carrión. Julia Moreno Herrador recibió el premio 'Fosforito' a la mejor ferreña, mientras que Emilio Chaparro, María González y Susana Romero fueron distinguidos en otras categorías. El galardón Melón de Oro está dotado con 17.000 euros y la placa 'Sebastián Escudero'.

El jurado acabó conquistado por su voz y su arte. El cantaor cordobés Francisco Ocón Cuadrado se ha proclamado vencedor del prestigioso Melón de Oro 2026: el máximo galardón del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro.

Ocón interpretó una soleá, unas alegrías de Córdoba y una petenera, acompañado a la guitarra por Antonio Carrión. El cantaor cordobés recibirá un premio de 17.000 euros y la placa 'Sebastián Escudero'.

Por su parte, la jienense Julia Moreno Herrador obtuvo el premio 'Fosforito' a la mejor ferreña, dotado con 6.000 euros y acompañada al toque por Paco González.

Además, Emilio Chaparro Serrano fue reconocido en la categoría de Cante Aflamencado, mientras que María González García se alzó con el premio de Cantes Básicos y Susana Romero Alonso recibió la distinción en Cantes de Ritmo.