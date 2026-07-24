El Festival Internacional del Cante de las Minas da a conocer a los semifinalistas que aspiran a sus galardones

El cartel del Festival Internacional del Cante de las Minas que se celebra en La Unión. Fundación Cante de las Minas

El Gobierno de España declara el 65º aniversario del certamen como acontecimiento de excepcional interés público.

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional del Cante de las Minas ya ha anunciado a los semifinalistas que competirán por los galardones principales en las categorías de cante, toque, baile e instrumentista flamenco. La gran final se celebrará el 8 de agosto y las semifinales tendrán lugar del 5 al 7 de agosto en el antiguo mercado de La Unión. Entre los aspirantes destacan artistas de diferentes provincias españolas y de países como Taiwán y Brasil, reflejando el carácter internacional del certamen. El festival celebra su 65º aniversario, coincidiendo con su declaración como acontecimiento de excepcional interés público por parte del Gobierno de España.

El Festival Internacional del Cante de las Minas está a punto de arrancar en antiguo mercado de La Unión.

De momento, ya se conocen los semifinalistas que tratarán de conseguir los galardones de la ‘Lámpara Minera’ (cante), ‘Bordón Minero’ (toque), ‘Desplante’ (baile) y ‘Filón’ (instrumentista flamenco) en la gran velada final que se celebrará el próximo 8 de agosto.

Durante los próximos días se conocerá el orden y los días de actuación de cada uno de los artistas incluidos en las semifinales, previstas del 5 al 7 de agosto.

Los clasificados para hacerse con la ‘Lámpara Minera’ son Isabel María Rico Nieto (Málaga), con minera, levantica, caña y alegrías; Estrella Rodríguez Molina ‘Estrella de Manuela’ (Granada), con minera, taranta y alegrías.

El listado incluye a Rafael Plantón Herédia ‘Rafa de Calli’ (Córdoba), con minera, taranta, malagueña y cantiñas; Bernardo Javier Miranda Luna ‘Bernardo Miranda’ (Córdoba), con minera, taranta, seguiriya y guajiras.

También se ha clasificado Francisco Javier Heredia Hernández ‘Isco Heredia’ (Linares), con minera, taranta, malagueña y tientos; Sebastián Cruz Márquez ‘Sebastián Cruz’ (Huelva), con minera, cartagenera, malagueña y abandolao y soleá; Iván González Carpio ‘Iván Carpio’ (Sevilla), con minera, cartagenera y soleá.

Otro de los semifinalistas será José Antonio Romero Pérez ‘El Perrito’ (Cádiz) con minera, levantica, polo y petenera; Raquel Salas Rosado ‘Raquel Salas’ (Huelva), con taranta y granaina: y Ana Lorenzo Álvez ‘Ana Lorenzo’ (Huelva), con minera y levantica.

Categoría de toque

El 65º aniversario del Festival Internacional del Cante de Las Minas llega marcado por la decisión del Gobierno de España de declararlo acontecimiento de excepcional interés público.

De forma que los premios serán más especiales si todavía cabe. En la categoría de toque, los artistas que buscarán alzar el ‘Bordón Minero’ son Zongren Duan ‘Duan’ (Taiwán-Sevilla); Pablo Barrionuevo Bernal ‘Pablo Barrionuevo’ (Murcia); Rubén Campos Campos ‘Rubén Campos’ (Granada); Diego Antonio Fernández Montoya ‘Pino Losada’ (Madrid); y Pablo Campos Triguero ‘Pablo Campos’ (Granada).

En cuanto al premio ‘Desplante’, se disputará entre Susana Sánchez Jiménez ‘Susana Sánchez’ (Granada); Lucía Fernández González ‘Lucía La Bronce’ (Sevilla); Lisiane Sfair Denardi ‘Lisi Sfair’ (Brasil/Madrid); Roberto Peralta Serrano ‘Rober El Moreno’ (Granada); Daniel Saltares Ponce ‘Daniel Saltares’ (Cádiz); y Marcos Morales Raya ‘Marcos Morales’ (Murcia).

Finalmente, los aspirantes al ‘Filón’ son el sevillano José Miguel Castaño Molina ‘Josemi Castaño’ (piano y clarinete); la zafrense María Antonia Suárez Montaño ‘Ostalinda Suárez’ (flauta); el benicarlando Juan Antonio Cortés Martí ‘Juan Cortés’ (piano); y el valenciano Carlos Ferrer Peralta ‘Karlos Nao’ (flauta).