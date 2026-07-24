Un concierto doble pondrá la guinda a Jazz San Javier con el pianista Lluís Coloma y Fusión Experience Quartet

Las claves

Las claves Generado con IA La última noche de Jazz San Javier contará con un doble concierto protagonizado por el pianista Lluís Coloma y el grupo Fusión Experience Quartet. Lluís Coloma, máximo exponente del boogie woogie y blues en España, presentará temas de su álbum 'Rockin’ my Blues in Chicago' junto a un quinteto de músicos destacados. Fusión Experience Quartet reúne a figuras internacionales como Dave Weckl, Richard Bona, Ciro Manna y Mica Lecoq, ofreciendo un espectáculo de jazz fusión contemporánea. El evento tendrá lugar este viernes a las 21:30 en el Auditorio Parque Almansa de San Javier y promete una velada llena de virtuosismo, ritmo y creatividad improvisada.

La última noche de Jazz San Javier estará marcada por la música improvisada del pianista Lluís Coloma: máximo exponente del boogie woogie y el blues en España.

El otro protagonista de la velada será: Fusión Experience Quartet, integrado por figuras de referencia mundial como Dave Weckl, Richard Bona, Ciro Manna y Mica Lecoq.

Estos dos conciertos, previstos para este viernes, a las 21.30 horas, en el Auditorio Parque Almansa de San Javier, pretenden invitar al público a recorrer distintos lenguajes musicales, desde las raíces del jazz y el rhythm & blues hasta la sofisticación de la fusión contemporánea.



El pianista catalán Lluís Coloma tiene una sólida formación y un amor temprano por el jazz que le han permitido construir una trayectoria internacional, marcada por la energía de sus directos y su extraordinaria capacidad técnica.

En Jazz San Javier ofrecerá un concierto concebido para la clausura de la última edición de este festival internacional y que estará marcado por su fantástico álbum: Rockin’ my Blues in Chicago.

Lluís presentará revisitaciones y adaptaciones de gran parte de sus temas y otros nuevos, con un quinteto excelente de músicos: Manolo Germánal contrabajo, Julian Vaughn a la batería, Kid Carlos a la guitarra y la potente voz de la cantante francoestadounidense Nicole Rochelle.

El público que asistirá espera un concierto lleno de ritmo, virtuosismo y emoción donde el piano se convierte en motor de una experiencia musical vibrante y festiva.

A continuación llegará el turno de Fusión Experience Quartet: cuatro músicos de talla mundial en un proyecto que celebra la riqueza y diversidad de la música fusión contemporánea.

Fusion Experience Quartet durante un concierto. Ayuntamiento de San Javier

El cuarteto está liderado por el legendario batería Dave Weckl, reconocido por su revolucionaria contribución al jazz fusión y su larga trayectoria junto a Chick Corea Elektric Band. Su técnica impecable y su sentido del ritmo lo han convertido en uno de los bateristas más influyentes de las últimas décadas.

Junto a él, el bajista y vocalista camerunés Richard Bona, una de las grandes voces del jazz global, aporta su inconfundible mezcla de jazz, música africana y pop, así como una profunda sensibilidad melódica. Bona es conocido por su carrera en solitario y por sus colaboraciones con artistas como Pat Metheny, Herbie Hancock o Quincy Jones.

El guitarrista italiano Ciro Manna suma al proyecto un enfoque moderno y versátil, que fusiona jazz, funk y rock con gran personalidad, mientras que la teclista Mica Lecoq, una de las intérpretes más destacadas de la escena actual, completa el cuarteto con su elegancia, técnica y capacidad para generar atmósferas sonoras complejas y envolventes.

El resultado será un espectáculo de alto nivel en el que la improvisación, la interacción y la creatividad son protagonistas, con un repertorio que explora las múltiples posibilidades de la fusión contemporánea. Todo listo para poner la guinda a Jazz San Javier.