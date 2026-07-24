Un concierto doble pondrá la guinda a Jazz San Javier con el pianista Lluís Coloma y Fusión Experience Quartet
Estos dos conciertos tendrán lugar este viernes, a partir de las 21.30 horas, en el Auditorio Parque Almansa.
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Las claves
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La última noche de Jazz San Javier contará con un doble concierto protagonizado por el pianista Lluís Coloma y el grupo Fusión Experience Quartet.
Lluís Coloma, máximo exponente del boogie woogie y blues en España, presentará temas de su álbum 'Rockin’ my Blues in Chicago' junto a un quinteto de músicos destacados.
Fusión Experience Quartet reúne a figuras internacionales como Dave Weckl, Richard Bona, Ciro Manna y Mica Lecoq, ofreciendo un espectáculo de jazz fusión contemporánea.
El evento tendrá lugar este viernes a las 21:30 en el Auditorio Parque Almansa de San Javier y promete una velada llena de virtuosismo, ritmo y creatividad improvisada.
La última noche de Jazz San Javier estará marcada por la música improvisada del pianista Lluís Coloma: máximo exponente del boogie woogie y el blues en España.
El otro protagonista de la velada será: Fusión Experience Quartet, integrado por figuras de referencia mundial como Dave Weckl, Richard Bona, Ciro Manna y Mica Lecoq.
Estos dos conciertos, previstos para este viernes, a las 21.30 horas, en el Auditorio Parque Almansa de San Javier, pretenden invitar al público a recorrer distintos lenguajes musicales, desde las raíces del jazz y el rhythm & blues hasta la sofisticación de la fusión contemporánea.
El pianista catalán Lluís Coloma tiene una sólida formación y un amor temprano por el jazz que le han permitido construir una trayectoria internacional, marcada por la energía de sus directos y su extraordinaria capacidad técnica.
En Jazz San Javier ofrecerá un concierto concebido para la clausura de la última edición de este festival internacional y que estará marcado por su fantástico álbum: Rockin’ my Blues in Chicago.
Lluís presentará revisitaciones y adaptaciones de gran parte de sus temas y otros nuevos, con un quinteto excelente de músicos: Manolo Germánal contrabajo, Julian Vaughn a la batería, Kid Carlos a la guitarra y la potente voz de la cantante francoestadounidense Nicole Rochelle.
El público que asistirá espera un concierto lleno de ritmo, virtuosismo y emoción donde el piano se convierte en motor de una experiencia musical vibrante y festiva.
A continuación llegará el turno de Fusión Experience Quartet: cuatro músicos de talla mundial en un proyecto que celebra la riqueza y diversidad de la música fusión contemporánea.
El cuarteto está liderado por el legendario batería Dave Weckl, reconocido por su revolucionaria contribución al jazz fusión y su larga trayectoria junto a Chick Corea Elektric Band. Su técnica impecable y su sentido del ritmo lo han convertido en uno de los bateristas más influyentes de las últimas décadas.
Junto a él, el bajista y vocalista camerunés Richard Bona, una de las grandes voces del jazz global, aporta su inconfundible mezcla de jazz, música africana y pop, así como una profunda sensibilidad melódica. Bona es conocido por su carrera en solitario y por sus colaboraciones con artistas como Pat Metheny, Herbie Hancock o Quincy Jones.
El guitarrista italiano Ciro Manna suma al proyecto un enfoque moderno y versátil, que fusiona jazz, funk y rock con gran personalidad, mientras que la teclista Mica Lecoq, una de las intérpretes más destacadas de la escena actual, completa el cuarteto con su elegancia, técnica y capacidad para generar atmósferas sonoras complejas y envolventes.
El resultado será un espectáculo de alto nivel en el que la improvisación, la interacción y la creatividad son protagonistas, con un repertorio que explora las múltiples posibilidades de la fusión contemporánea. Todo listo para poner la guinda a Jazz San Javier.