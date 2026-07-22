Jazz San Javier llega a la recta final avalado por 11.000 espectadores y los veinte Grammys de Pat Metheny

Pat-Metheny, ganador de veinte premios grammy, actúa este miércoles en Jazz San Javier. Ayuntamiento de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional de Jazz de San Javier concluye esta semana con una asistencia acumulada de unos 11.000 espectadores. Pat Metheny, guitarrista y compositor estadounidense con veinte premios Grammy, actúa este miércoles en el Auditorio Municipal Parque Almansa. Metheny se presenta con su ensemble más amplio en más de una década, acompañado por Joe Dyson, Chris Fishman y Jermaine Paul. El espectáculo incluye nuevas composiciones y reinterpretaciones de piezas clásicas del catálogo de Metheny, reflejando su evolución en el jazz contemporáneo.

Esta semana concluirá el Festival Internacional de Jazz de San Javier con una asistencia acumulada que ya ronda los 11.000 espectadores.

De momento, este miércoles continúa la programación, a partir de las 22 horas, en el Auditorio Municipal Parque Almansa, con una actuación de Pat Metheny con Side-Eye III+: una de las citas más esperadas de esta edición y con las localidades cerca de agotarse.

El guitarrista y compositor estadounidense Pat Metheny, ganador de veinte premios Grammy, regresa a Jazz San Javier con su ensemble más amplio en más de una década.

De hecho, estará acompañado por Joe Dyson a la batería, Chris Fishman a los teclados y Jermaine Paul al contrabajo.

Este espectáculo combinará nuevas composiciones con reinterpretaciones de piezas esenciales de su catálogo y muestra la evolución de un músico que ha ampliado durante décadas las posibilidades sonoras de la guitarra y los límites del jazz contemporáneo.