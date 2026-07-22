El Gobierno de Murcia impulsa 12 infraestructuras hidráulicas en esta legislatura para combatir los efectos de la DANA

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, este miércoles, junto al presidente autonómico, Fernando López Miras, inaugurando el parque inundable. CARM

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Murcia impulsa 12 infraestructuras hidráulicas, como parques inundables y tanques de tormentas, para combatir los efectos de la DANA. Se ha estrenado un parque inundable en Lorquí, con dos embalses capaces de retener hasta 50.000 metros cúbicos de agua de lluvia. La inversión regional supera los 30 millones de euros, financiada en parte por fondos europeos, para hacer los municipios más seguros frente a lluvias torrenciales. El nuevo parque inundable de Lorquí incluye juegos infantiles, zonas para mascotas y recorridos botánicos, contribuyendo también como pulmón verde para el municipio.

El cambio climático ha incrementado la frecuencia de los episodios de DANA en el Levante, tal y como recoge un Informe de Riesgos Climáticos de la Universidad de Murcia. El Gobierno regional es consciente de esta realidad y apuesta por potenciar la puesta en marcha de parques inundables y tanques de tormentas.

Un buen ejemplo de ello es el parque inundable que se ha estrenado en Lorquí, este miércoles, transformando el entorno urbano con un proyecto que minimiza el riesgo de inundaciones.

“Esta infraestructura hidráulica va a permitir que los episodios de lluvia que hasta ahora generaban inundaciones, se puedan solucionar”, tal y como ha resaltado el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acompañado del alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández (PSOE).

Esta nueva infraestructura hidráulica se ubica en el Polígono Industrial 'El Saladar I' y cuenta con dos grandes embalses de retención, capaces de albergar hasta 50.000 metros cúbicos de agua de lluvia.

A lo largo de esta legislatura, el Gobierno regional ha invertido más de 30 millones de euros en 12 actuaciones hidráulicas, entre parques inundables y tanques de tormentas en varios municipios.

Invertir en infraestructuras es proteger a las personas.



Hemos destinado más de 30 millones de euros a 12 actuaciones hidráulicas en la #RegiónDeMurcia, entre tanques de tormenta y parques inundables.



Reducimos el riesgo de inundación y hacemos municipios más seguros. pic.twitter.com/1gmEEBdWjQ — Fernando López Miras (@LopezMirasF) July 22, 2026

El parque inundable de Lorquí pretende atajar los arrastres e inundaciones que se producen en la avenida Papa Alí, así como en la carretera regional B-33, para garantizar la seguridad de los vecinos y trabajadores del Polígono Industrial 'El Saladar I' ante episodios de lluvias torrenciales.

Esta infraestructura está valorada en 4 millones de euros y cuenta con un sistema de drenaje sostenible de última generación, para captar las escorrentías antes de que afecten a las naves industriales y viales del polígono, filtrándola para devolverla al entorno de manera controlada.

Juegos infantiles

El alcalde de Lorquí, Joaquín Hernández, en declaraciones a Onda Regional, ha recordado "los problemas" que sufría esta zona cuando se producían lluvias intensas. "Esta actuación ofrece una solución definitiva", según ha afirmado el regidor socialista.

Esta actuación ha sido financiada en un 79% con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el 21% restante lo ha aportado la Comunidad Autónoma.

El equipamiento del parque inundable incluye zonas de juegos infantiles, recintos habilitados para mascotas e itinerarios botánicos, compuestos exclusivamente por especies autóctonas, todo bajo estrictos criterios de accesibilidad universal. "Supone sumar un nuevo pulmón verde para el municipio”, según ha remarcado López Miras. Pero sobre todo, una barrera contra la DANA.