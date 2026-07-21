Leyendas de la Selección Española como Mista, Salva o Dani se suman a la academia de fútbol de La Manga Club

Mista, exinternacional con España y exdelantero del Valencia, en un partido. RMK

Las claves

Las claves Generado con IA Leyendas de la Selección Española como Mista, Salva Ballesta y Dani García participarán como entrenadores invitados en la nueva academia de fútbol de La Manga Club. La academia está dirigida a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años y se desarrollará en los meses de julio y agosto en el Football Center del resort. El proyecto busca inculcar valores como disciplina, esfuerzo y compañerismo, combinando formación técnica con experiencias personales de exjugadores de élite. Veteranos Cartagena y Tele Cartagena colaboran como aliados estratégicos, aportando cercanía y difusión a esta iniciativa de formación y desarrollo deportivo.

Las leyendas de La Roja están forjando a futuros futbolistas en La Manga Club. El conocido resort ha puesto en marcha una academia de fútbol que contará con entrenadores invitados de lujo como Mista, Salva Ballesta o Dani García -todos ellos internacionales con la Selección Española-.

Este proyecto formativo nace de la colaboración entre La Manga Club y Creative Sport Marketing y está dirigido a niños y adolescentes, de entre 6 y 16 años, durante los meses de julio y agosto.

Todas las sesiones se desarrollarán en el Football Center de La Manga Club: una instalación con ocho campos de césped natural que ha acogido concentraciones y pretemporadas de clubes de élite.

Por el complejo deportivo pasarán delanteros históricos como Mista, exjugador internacional del Valencia CF y Atlético de Madrid; Salva Ballesta, exinternacional y exjugador de Atlético de Madrid, Valencia, Bolton o Málaga; Dani García, exinternacional con una gran trayectoria en Real Madrid, Mallorca, Espanyol y FC Barcelona; Catanha, exinternacional y exjugador del Celta y Málaga...

También habrá sitio para guardametas míticos como Juanmi que estuvo bajo los palos del Real Madrid, Real Zaragoza o Deportivo de la Coruña, así como Ricardo, exportero del Atlético de Madrid, Manchester United, Osasuna y Real Valladolid.

La presencia de estos perfiles constituye uno de los principales valores diferenciales de un proyecto con una vertiente deportiva y social, para inculcar buenos valores a las promesas del planeta fútbol en un resort con proyección internacional.

"Más allá del componente técnico, esta academia de fútbol permite a los participantes compartir experiencias con futbolistas que han vivido el deporte de élite desde dentro y que trasladarán a las nuevas generaciones valores como la disciplina, el esfuerzo, el compañerismo, la capacidad de superación y la pasión por el juego", tal y como subraya La Manga Club.

Este proyecto cuenta con el respaldo de AEDFI – Leyendas España: la única asociación que reúne a internacionales absolutos de la Selección Española y que suma más de 35 años de trayectoria gracias al impulso de figuras de la talla de Alfredo Di Stéfano, Pirri o Amancio Amaro.

Un grupo de niños haciendo un ejercicio técnico con el balón en la academia de fútbol de La Manga Club. RMK

El campus cuenta con entrenadores profesionales, además de una lista de exjugadores de Primera División y exinternacionales, dispuestos a trabajar con grupos organizados por edades y número de participantes, en sesiones de mañana y tarde, adaptadas a cada nivel y etapa de aprendizaje.

Aliados estratégicos

La vocación formativa y humana de esta academia de fútbol se ve reforzada por dos aliados estratégicos con una fuerte vinculación al territorio: Veteranos Cartagena y Tele Cartagena.

Por un lado, Veteranos Cartagena colabora con los entrenadores para que sea una experiencia más cercana y enriquecedora para los participantes.

Por otra parte, Tele Cartagena ejerce de partner de comunicación del proyecto con una cobertura continuada que incluirá entrevistas semanales, seguimiento de actividades y contenidos audiovisuales para acercar la evolución de la academia a familias, aficionados y audiencia local.

Esta colaboración permitirá trasladar el día a día del campus y dar visibilidad a los aprendizajes y experiencias que se generen alrededor de un proyecto que se desarrolla en un resort con más de cinco décadas de historia, junto al Mediterráneo, en plena Costa Cálida.