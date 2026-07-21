Leyendas de la Selección Española como Mista, Salva o Dani se suman a la academia de fútbol de La Manga Club
El resort acoge en julio y agosto un proyecto deportivo que también inculca valores a sus participantes, de entre 6 y 16 años.
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Las claves
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Leyendas de la Selección Española como Mista, Salva Ballesta y Dani García participarán como entrenadores invitados en la nueva academia de fútbol de La Manga Club.
La academia está dirigida a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años y se desarrollará en los meses de julio y agosto en el Football Center del resort.
El proyecto busca inculcar valores como disciplina, esfuerzo y compañerismo, combinando formación técnica con experiencias personales de exjugadores de élite.
Veteranos Cartagena y Tele Cartagena colaboran como aliados estratégicos, aportando cercanía y difusión a esta iniciativa de formación y desarrollo deportivo.
Las leyendas de La Roja están forjando a futuros futbolistas en La Manga Club. El conocido resort ha puesto en marcha una academia de fútbol que contará con entrenadores invitados de lujo como Mista, Salva Ballesta o Dani García -todos ellos internacionales con la Selección Española-.
Este proyecto formativo nace de la colaboración entre La Manga Club y Creative Sport Marketing y está dirigido a niños y adolescentes, de entre 6 y 16 años, durante los meses de julio y agosto.
Todas las sesiones se desarrollarán en el Football Center de La Manga Club: una instalación con ocho campos de césped natural que ha acogido concentraciones y pretemporadas de clubes de élite.
Por el complejo deportivo pasarán delanteros históricos como Mista, exjugador internacional del Valencia CF y Atlético de Madrid; Salva Ballesta, exinternacional y exjugador de Atlético de Madrid, Valencia, Bolton o Málaga; Dani García, exinternacional con una gran trayectoria en Real Madrid, Mallorca, Espanyol y FC Barcelona; Catanha, exinternacional y exjugador del Celta y Málaga...
También habrá sitio para guardametas míticos como Juanmi que estuvo bajo los palos del Real Madrid, Real Zaragoza o Deportivo de la Coruña, así como Ricardo, exportero del Atlético de Madrid, Manchester United, Osasuna y Real Valladolid.
La presencia de estos perfiles constituye uno de los principales valores diferenciales de un proyecto con una vertiente deportiva y social, para inculcar buenos valores a las promesas del planeta fútbol en un resort con proyección internacional.
"Más allá del componente técnico, esta academia de fútbol permite a los participantes compartir experiencias con futbolistas que han vivido el deporte de élite desde dentro y que trasladarán a las nuevas generaciones valores como la disciplina, el esfuerzo, el compañerismo, la capacidad de superación y la pasión por el juego", tal y como subraya La Manga Club.
Este proyecto cuenta con el respaldo de AEDFI – Leyendas España: la única asociación que reúne a internacionales absolutos de la Selección Española y que suma más de 35 años de trayectoria gracias al impulso de figuras de la talla de Alfredo Di Stéfano, Pirri o Amancio Amaro.
El campus cuenta con entrenadores profesionales, además de una lista de exjugadores de Primera División y exinternacionales, dispuestos a trabajar con grupos organizados por edades y número de participantes, en sesiones de mañana y tarde, adaptadas a cada nivel y etapa de aprendizaje.
Aliados estratégicos
La vocación formativa y humana de esta academia de fútbol se ve reforzada por dos aliados estratégicos con una fuerte vinculación al territorio: Veteranos Cartagena y Tele Cartagena.
Por un lado, Veteranos Cartagena colabora con los entrenadores para que sea una experiencia más cercana y enriquecedora para los participantes.
Por otra parte, Tele Cartagena ejerce de partner de comunicación del proyecto con una cobertura continuada que incluirá entrevistas semanales, seguimiento de actividades y contenidos audiovisuales para acercar la evolución de la academia a familias, aficionados y audiencia local.
Esta colaboración permitirá trasladar el día a día del campus y dar visibilidad a los aprendizajes y experiencias que se generen alrededor de un proyecto que se desarrolla en un resort con más de cinco décadas de historia, junto al Mediterráneo, en plena Costa Cálida.