Minor Jazz Collective actuará el martes en Santiago de la Ribera junto al afamado trompetista Raynald Colom

Minor Jazz Collective actuará el martes en el Festival Internacional de Jazz de San Javier. Ayuntamiento de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA El concierto de Minor Jazz Collective se reprograma para el martes 21 de julio a las 22 horas en la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera. La actuación contará con la participación especial del reconocido trompetista Raynald Colom, invitado al Festival Internacional de Jazz de San Javier. La nueva fecha evita coincidir con la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina. El evento promete una noche de improvisación y energía jazzística en directo, destacando el diálogo musical entre los artistas.

La Roja capitaliza la agenda de este domingo y desde la organización de Jazz San Javier se ha decidido reprogramar el concierto de Minor Jazz Collective, para que no coincida con la final del Mundial que disputan España y Argentina.

De forma que el concierto se celebrará el próximo martes 21 de julio, a partir de las 22 horas, en la Explanada Barnuevo de Santiago de la Ribera



El concierto de Minor Jazz Collective contará con el trompetista Raynald Colom como invitado especial a la programación del Festival Internacional de Jazz de San Javier.



Raynald Colom es uno de los trompetistas más reconocidos del jazz español y una figura habitual de los principales escenarios nacionales e internacionales. Estos dos músicos ofrecerán una noche marcada por la improvisación, el diálogo musical y la energía del jazz en directo.