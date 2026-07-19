Los futuros ingenieros ponen a prueba la gravedad en la UCAM: laboratorios, impresión 3D y problemas

Las claves

Las claves Generado con IA Estudiantes de secundaria participaron en un campus de verano de la UCAM para diseñar y programar un dispositivo que mide la aceleración de la gravedad usando un péndulo. El proyecto integró sensores de infrarrojos, un microcontrolador ESP32 y piezas impresas en 3D, permitiendo a los alumnos experimentar con programación, electrónica y diseño. Las actividades incluyeron prácticas de laboratorio, talleres de modelado y clases magistrales sobre física y algoritmos de medida, fomentando la metodología científica. La iniciativa busca acercar la ingeniería y la investigación a jóvenes, potenciar habilidades prácticas y motivar vocaciones STEM, reduciendo la brecha entre teoría y aplicación real.

Un total de seis días intensivos de programación, electrónica, diseño 3D y física han culminado con la presentación de un dispositivo capaz de calcular la aceleración de la gravedad a partir del movimiento de un péndulo.

Ese ha sido el reto del Campus de Verano Ciencia aplicada para futuros ingenieros, organizado por la Cátedra Telefónica y el Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la UCAM.

Durante la semana, más de una veintena de estudiantes de secundaria trabajaron en equipos multidisciplinares para diseñar, fabricar y programar un sistema que integra un sensor de infrarrojos, un microcontrolador ESP32 y piezas producidas mediante impresión 3D.

El prototipo registra el periodo de oscilación del péndulo, calcula automáticamente la aceleración de la gravedad y muestra el resultado en una pantalla digital incorporada al dispositivo.

Las actividades incluyeron sesiones prácticas de laboratorio, talleres de modelado y fabricación con impresoras 3D, y clases magistrales sobre fundamentos físicos y algoritmos de medida.

Los participantes también llevaron a cabo pruebas comparativas para comprobar la precisión del equipo y aprendieron a documentar resultados y errores experimentales, fomentando así la metodología científica.

Rafael Melendreras, vicedecano del Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación de la UCAM, declara: “El proyecto ha permitido a los participantes comprobar, mediante tecnologías aplicadas, que lo que la ciencia, en este caso la física, plantea a través de ecuaciones, efectivamente se cumple”.

Melendreras destaca además el valor formativo del campus para la orientación vocacional de los jóvenes.

La iniciativa persigue varios objetivos: acercar la ingeniería y la investigación a estudiantes preuniversitarios, potenciar habilidades prácticas (programación, electrónica, diseño) y fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas reales.

Asimismo, el campus forma parte de las acciones de divulgación y promoción STEM impulsadas por la Cátedra Telefónica en colaboración con la UCAM.

Organizadores y docentes señalan que experiencias como esta ayudan a reducir la brecha entre la teoría aprendida en el aula y su aplicación real en proyectos tecnológicos, además de aumentar la motivación de los jóvenes para elegir carreras científicas y tecnológicas.

Los equipos presentaron sus prototipos ante un jurado formado por profesores del grado y técnicos de la Cátedra, que evaluaron criterios de diseño, funcionalidad y exactitud de la medida.

La UCAM recuerda su compromiso con la formación práctica y la colaboración público-privada para impulsar el talento local y la innovación educativa en la Región de Murcia.