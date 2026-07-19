Ecologistas en Acción pide inspeccionar tendidos eléctricos para prevenir incendios en Murcia

Torre de alta tensión en la zona rural de Abanilla, en el entorno de la Reserva Natural Fluvial del río Chícamo. Ecologistas en Accion Region Murciana

Las claves

Las claves Generado con IA Ecologistas en Acción solicita a la Consejería de Medio Ambiente una revisión exhaustiva de las líneas eléctricas en Murcia para prevenir incendios forestales. La organización advierte que la falta de mantenimiento de tendidos eléctricos ha provocado graves incendios recientes en la región y exige mayor control y transparencia. Propone priorizar el soterramiento de líneas eléctricas en zonas forestales o protegidas para reducir el riesgo de incendios y proteger la fauna. Ecologistas en Acción urge a reforzar la prevención y endurecer controles y sanciones ante negligencias que pueden causar incendios, agravados por el cambio climático.

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente que lleve a cabo una "revisión exhaustiva" de las líneas eléctricas de la Región de Murcia.

Todo ello, para evitar que se repitan incendios forestales como el que se extendió de Los Gallardos a Bédar en Almería, cobrándose la vida de 13 personas, debido supuestamente a que un poste de la luz podrido se partió y su cableado eléctrico impactó contra el quitamiedos de la Carretera de Los Castaños, provocando chispas que saltaron al combustible vegetal.

De hecho, la organización ecologista solicita a la consejería que tenga "una especial atención" con aquellas líneas eléctricas que atraviesan o discurren por zonas cercanas a espacios forestales y zonas protegidas.

El objetivo, señalan, es reducir el riesgo de incendios, que pueden provocar graves daños personales, materiales y ambientales, como los recientemente registrados en distintos puntos del sureste peninsular.

La organización recuerda que más de la mitad de los incendios forestales tienen origen en actividades humanas, mientras que los provocados por causas naturales representan menos del 10%.

Zona calcinada consecuencia de un incendio. EFE

Dentro de ese amplio porcentaje de origen humano, subrayan que los incendios intencionados son minoritarios y que la mayor parte de los fuegos responde a negligencias perfectamente evitables.

Entre ellas citan las quemas agrícolas, el uso de maquinaria en condiciones inadecuadas, la acumulación de material combustible y la falta de mantenimiento de tendidos eléctricos.

Ecologistas en Acción advierte además de que el cambio climático está agravando el problema. El aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor, unido a la baja humedad y a la mayor sequedad del terreno, genera unas condiciones especialmente favorables para la propagación de grandes incendios, difíciles de controlar y extinguir.

Por ello, la organización considera imprescindible reforzar la prevención, extremar las precauciones y aumentar tanto los controles como las sanciones ante conductas negligentes.

Aunque las quemas agrícolas o el uso indebido de maquinaria suelen ser las causas más conocidas por la opinión pública, la asociación alerta de que no siempre se presta suficiente atención a otra causa de gran impacto: la falta de mantenimiento adecuado de las líneas eléctricas de media tensión.

Según recuerdan, esta circunstancia ha estado detrás de incendios graves como el de Los Gallardos, en Almería, o el registrado recientemente en Los Garres, en Murcia.

También señalan otros episodios, como los incendios del entorno de Cabo Tiñoso el pasado mes de febrero o el ocurrido esta misma semana en Blanca, que, según indican, tienen igualmente su origen en tendidos eléctricos sin el mantenimiento adecuado.

Para la organización ecologista, esta situación resulta especialmente preocupante porque la responsabilidad del mantenimiento es privada y, en muchos casos, no se cumple con la diligencia exigible.

Además, consideran que la administración autonómica no está realizando una labor inspectora suficiente para comprobar el estado real de estas infraestructuras y, llegado el caso, exigir a sus titulares el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Por ello, Ecologistas en Acción reclama que se incremente la transparencia en la investigación del origen de los incendios y que se destinen más recursos a prevenir las causas más frecuentes, especialmente aquellas que son regulables, controlables y sancionables.

Entre sus propuestas figura la puesta en marcha de una campaña urgente de inspección de tendidos eléctricos en todo el territorio regional, comenzando por los que discurren por o junto a espacios forestales y áreas de especial protección, donde el riesgo es mayor y las consecuencias de un fallo pueden ser especialmente graves.

En el caso de las líneas situadas en entornos forestales o protegidos, la organización defiende además el soterramiento como solución prioritaria.

A su juicio, esta medida permitiría reducir de forma notable el riesgo de incendio, evitar muertes por electrocución o colisión de fauna amenazada y minimizar el impacto paisajístico de estas infraestructuras.

Como ejemplo, citan la línea proyectada por el Ayuntamiento de Abanilla en el entorno de la Reserva Natural Fluvial del río Chícamo, donde consideran que deberían adoptarse alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente.

Ecologistas en Acción insiste en que la prevención debe situarse en el centro de la política contra los incendios forestales.

En su opinión, la combinación de un clima cada vez más extremo, un territorio vulnerable y la persistencia de infraestructuras mal mantenidas obliga a actuar con urgencia para evitar que se repitan episodios que ponen en riesgo tantoel patrimonio natural como la seguridad de las personas.