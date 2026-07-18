Doble concierto en Jazz San Javier en una velada que une a Ludovic Beier y Chico Pérez con Manuel Lombo

Chico Pérez, en plena actuación, durante el concierto del quinteto con la colaboración de Manuel Lombo. Ayuntamiento de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional de Jazz de San Javier acoge un doble concierto el 18 de julio en el Auditorio Parque Almansa. Participan el Ludovic Beier “Montmartre” Quartet, que fusiona jazz manouche, ecos brasileños y toques latinos, y el Chico Pérez Quinteto, con flamenco contemporáneo. La velada contará con la participación especial del cantaor Manuel Lombo, añadiendo una dimensión emocional y escénica al evento. El festival apuesta por la diversidad estilística, reuniendo jazz europeo, flamenco y fusiones contemporáneas en una cita de gran calidad artística.

La XVIII edición del Festival Internacional de Jazz de San Javier propone para el sábado 18 de julio una velada de gran riqueza musical en el Auditorio Parque Almansa.

Un concierto doble tendrá lugar y reunirá a dos propuestas de primer nivel: el Ludovic Beier “Montmartre” Quartet y el Chico Pérez Quinteto, con la participación especial de Manuel Lombo.

Una cita que enlaza el jazz europeo de raíz manouche con el flamenco contemporáneo, en un encuentro artístico marcado por la sensibilidad, la improvisación y la excelencia interpretativa.

La primera parte de la noche estará protagonizada por Ludovic Beier, uno de los acordeonistas más destacados del jazz europeo actual, que regresa a Jazz San Javier con su cuarteto “Montmartre”.

Ludovic Beier, durante su actuación con el Montmartre Quartet en Jazz San Javier. Ayuntamiento de San Javier

Su propuesta combina el espíritu del jazz tradicional con ecos brasileños, toques latinos y una mirada moderna que ha consolidado su personalidad musical a lo largo de los años.

Beier se ha caracterizado por ampliar las posibilidades expresivas del acordeón, convirtiéndolo en un instrumento protagonista dentro del jazz contemporáneo.

Formado en la tradición francesa del instrumento, especialmente en el estilo musette, Beier desarrolló desde muy joven un lenguaje propio influido por el swing y por el jazz manouche popularizado por Django Reinhardt.

Esa base le ha permitido construir una carrera versátil, en la que conviven la elegancia del jazz clásico, la energía rítmica y una marcada vocación por la improvisación.

Su álbum Chilltimes fue decisivo en esa trayectoria, al reunir influencias internacionales, sonoridades contemporáneas y un enfoque abierto y dinámico del género.

La segunda parte del concierto correrá a cargo de Chico Pérez Quinteto, una de las formaciones más interesantes del nuevo panorama musical español.

El pianista y compositor toledano presenta un proyecto que fusiona flamenco, jazz y músicas del mundo, con un lenguaje propio que se distingue por su fuerza expresiva y su capacidad narrativa.

En esta ocasión, el grupo contará además con la voz de Manuel Lombo como invitado especial, aportando una dimensión emocional y escénica de gran intensidad.

Chico Pérez se ha consolidado como uno de los nombres más prometedores de la nueva generación de músicos vinculados al jazz flamenco. Su trayectoria, marcada por la búsqueda de nuevos caminos sin renunciar a la raíz, se refleja en sus tres trabajos discográficos: Grujerías (2019), Continente 27 (2021) y Sarao (2024).

En ellos ha demostrado una evolución constante, con un estilo que combina tradición y modernidad y que lo sitúa en la estela de figuras fundamentales como Dorantes y Chano Domínguez.

Actuación del Festival de Jazz de San Javier Ayuntamiento de San Javier

La presencia de Manuel Lombo añade un valor especial a esta propuesta. Cantaor de origen y dueño de una voz elegante, personal y profundamente expresiva, Lombo ha sabido moverse con naturalidad entre distintos géneros sin perder su sello artístico.

Su participación promete enriquecer el diálogo entre piano, cante y acompañamiento instrumental, en una velada concebida para emocionar al público y poner en valor la versatilidad de la música en directo.

Con este concierto doble, Jazz San Javier refuerza su apuesta por la diversidad estilística y por el encuentro entre tradiciones musicales distintas, pero complementarias.

La mezcla de jazz manouche, flamenco y fusiones contemporáneas convierte esta cita en una de las propuestas más atractivas de la programación, pensada para un público que busca calidad, emoción y una experiencia sonora de alto nivel.