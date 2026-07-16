Jazz San Javier unirá el piano de Luca Filastro, la voz de Lara Ferrari y el groove retro de Young Gun Silver Fox

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional de Jazz de San Javier ofrece una velada que fusiona el piano clásico europeo y el sonido vintage de la Costa Oeste estadounidense. La noche comenzará con el pianista italiano Luca Filastro y su trío, acompañados en la segunda parte por la vocalista Lara Ferrari, que rendirá homenaje a la canción popular italiana. El dúo Young Gun Silver Fox cerrará la velada con una reinterpretación moderna del soft rock y blue-eyed soul de los años 70, presentando temas nuevos y clásicos de su repertorio. El festival busca atraer tanto al público amante del jazz tradicional como a quienes prefieren propuestas contemporáneas, en un entorno de conciertos al aire libre y espacios emblemáticos.

El XVIII Festival Internacional de Jazz de San Javier propone una velada de contrastes que une la tradición del piano clásico europeo con el refinado revival de la Costa Oeste estadounidense.

La noche de este viernes, a partir de las 21.30 horas, se convertirá en una velada especial porque primero reunirá al pianista italiano Luca Filastro y su trío, acompañado en la segunda parte por la vocalista Lara Ferrari, para cerrar con el elegante dúo Young Gun Silver Fox.

Todo ello, en un programa pensado para aficionados del jazz tradicional y para público que busca sonidos contemporáneos con aire vintage.

El primer bloque correrá a cargo del Luca Filastro Trío, cuya propuesta mezcla standards del repertorio clásico con composiciones y arreglos que recuperan la estética del piano stride y el swing.

Filastro, referente en el panorama europeo del piano jazz de tradición americana, combina una técnica depurada con una aproximación histórica y creativa que revitaliza piezas de las primeras décadas del jazz.

Chico Pérez, al piano, durante su actuación junto al quinteto de Manuel Lombo. Ayuntamiento de San Javier

Su set anticipa diálogos instrumentales de gran virtuosismo y momentos íntimos que explotarán la acústica del Auditorio Parque Almansa.

A mitad de la actuación se incorporará Lara Ferrari para un homenaje a la canción popular italiana, concertado por la dirección del festival. Ferrari, voz conocida por su trabajo con Sugarpie & The Candymen, aporta un timbre cálido y un fraseo elegante que le permiten moverse con naturalidad entre el jazz, el swing, el soul y la canción popular.

En esta sección se escucharán arreglos que alternan boleros, piezas del cancionero italiano y versiones en clave jazzística, diseñadas para resaltar tanto la expresividad vocal como la complicidad con el trío.

La segunda mitad de la noche la protagoniza Young Gun Silver Fox, el dúo formado por Andy Platts y Shawn Lee, que ha desarrollado una reinterpretación moderna del soft rock y el blue-eyed soul de los años 70.

Young Gun Silver Fox, el dúo británico-estadounidense que actuará en Jazz San Javier Ayuntamiento de San Javier

Su sonido combina grooves de bajo y percusión, guitarras limpias, armonías vocales cuidadas y una producción elegante que evoca a referentes como Steely Dan o Hall & Oates sin renunciar a una personalidad propia.

En San Javier presentarán material de su último trabajo, alternando nuevas canciones con temas emblemáticos de su discografía, en un set que prioriza el groove y la musicalidad.

La estructura de la velada ofrece un recorrido que va de la recuperación histórica a la reinterpretación contemporánea del lenguaje pop-jazz.

Esa diversidad permite al festival atraer tanto al público local aficionado a las formas clásicas del jazz como a seguidores de propuestas modernas y de sabor retro que buscan una puesta en escena elegante y accesible.

El Festival Internacional de Jazz de San Javier mantiene una línea programática que equilibra nombres consagrados y propuestas con fuerte identidad estilística, y consolida actividades paralelas de formación y encuentros profesionales.

Ludovic Beier, acordeonista del Montmartre Quartet, durante su actuación en directo. Ayuntamiento de San Javier

La edición actual refuerza la vocación de ser punto de encuentro para músicos y público, ofreciendo conciertos al aire libre y en espacios emblemáticos de la localidad que favorecen una experiencia cercana y cuidada.

Las entradas están a la venta a través del canal oficial del Festival y en taquilla, sujetas a disponibilidad; se recomienda su compra anticipada dada la afluencia prevista. El acceso al Auditorio Parque Almansa se abrirá media hora antes del inicio del concierto y habrá servicio de atención al público en el recinto.

Para acreditaciones de prensa, solicitudes de entrevistas o material promocional (fichas técnicas, biografías ampliadas, imágenes y clips de audio), contactar con la oficina de prensa del festival.

Para los medios, se ofrecen biografías ampliadas de los artistas y material gráfico bajo petición para medios especializados; es posible coordinar entrevistas y sesiones acústicas con antelación.

La organización recuerda que el orden de actuación puede ajustarse por motivos técnicos, y que el equipo de producción facilitará las fichas técnicas y horarios necesarios para pruebas de sonido y acreditaciones.