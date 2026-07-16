El Gobierno de Murcia rechaza "el pacto" catalán y exige "transparencia" en financiación autonómica

La consejera Marisa López Aragón, durante la reunión técnica del CPFF en la que la Región de Murcia reclamó transparencia en la negociación del nuevo sistema de financiación. Región de Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Murcia rechaza un modelo de financiación autonómica basado en acuerdos bilaterales con Cataluña y exige transparencia y participación de todas las comunidades. La consejera Marisa López Aragón critica la escasa participación de las autonomías en la elaboración del nuevo sistema y la falta de acceso a información global. Murcia denuncia que la propuesta actual no corrige su infrafinanciación, pasando de ser la comunidad peor financiada a la tercera peor. El Ejecutivo murciano reclama criterios objetivos, recursos suficientes y que todas las decisiones que afecten a los fondos comunes sean explicadas y debatidas entre todas las autonomías.

El Gobierno de la Región de Murcia ha vuelto a reclamar que el nuevo sistema de financiación autonómica se negocie con "transparencia" y "con la participación efectiva" de todas las autonomías, y ha rechazado un modelo diseñado a partir de un "acuerdo bilateral" únicamente con Cataluña.

Esta ha sido la postura trasladada por el Ejecutivo de Fernando López Miras durante la reunión técnica del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrada de manera previa al encuentro previsto para el próximo 29 de julio.

Se llevará a cabo entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros de las comunidades autónomas para abordar la reforma del sistema de financiación.

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha señalado en sus declaraciones su "descontento" con este tipo de negociaciones

“Una reforma que determina los recursos para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales no puede ser el resultado de una negociación bilateral para después presentar el resultado al resto de comunidades autónomas".

"El nuevo sistema debe construirse entre todos, en el seno del CPFF, con criterios objetivos, transparencia y los mismos derechos para todas las comunidades”.

En la reunión técnica participaron la secretaria general de la Consejería de Hacienda, Sonia Carrillo, y la directora general de Presupuestos y Fondos Europeos, Ana Losantos.

La consejera ha lamentado “la escasa participación de las comunidades autónomas en la preparación del documento presentado” y ha advertido de que “no ha sido trabajado de forma compartida en el seno del CPFF”.

Asimismo, ha reclamado “mayor transparencia en el proceso” y ha señalado que “la documentación para la reunión técnica fue remitida a última hora del pasado viernes, con escaso margen para su análisis, de forma fragmentada y facilitando a cada autonomía únicamente sus propios datos”.

“Para valorar con rigor un nuevo sistema de financiación necesitamos conocer el modelo en su conjunto y disponer de los datos de todas las comunidades. No es posible analizar una reforma de esta trascendencia con una visión parcial de la información”, ha afirmado.

El Gobierno regional también ha solicitado conocer el impacto que puede tener sobre el conjunto del sistema y sobre la cesta común de tributos cualquier modificación relacionada con la gestión tributaria en Cataluña.

El presidente del Gobierno regional, López Miras EFE

“Cualquier decisión que afecte a los recursos comunes debe explicarse con absoluta claridad y analizarse con todas las comunidades autónomas”, ha indicado.

La consejera ha destacado además que la propuesta presentada por el Ministerio no corrige la infrafinanciación que sufre la Región. “Con el nuevo planteamiento, pasamos de ser la comunidad peor financiada a ocupar la tercera peor posición.

Pasar de ser los últimos a los terceros por la cola no soluciona el problema. El propio ministro reconoce que la Región de Murcia es una de las comunidades más perjudicadas, pero la propuesta sigue sin garantizar una financiación justa para los murcianos”, ha añadido.

“La solución no puede ser que, como recibimos menos recursos, podamos endeudarnos más. La deuda se devuelve y termina siendo pagada por los ciudadanos. La Región necesita una financiación justa, estable y suficiente, no trasladar al futuro el coste de la desigualdad que genera el sistema actual”, ha afirmado.

De cara a la reunión del CPFF del próximo 29 de julio, López Aragón ha asegurado que, si el Ministerio mantiene una propuesta que deja a la Región de Murcia como la tercera comunidad peor financiada, el Gobierno regional expresará su rechazo.

“Defendemos una negociación multilateral, criterios transparentes y recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones equivalentes”, ha concluido.

“Queremos un trato justo para la Región de Murcia, sin privilegios y sin que el código postal determine la calidad de los servicios públicos que recibe un ciudadano”.