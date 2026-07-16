La docente Raquel Sánchez, de ELIS Murcia, premiada en los Pearson International School Teacher Award

Las claves

Las claves Generado con IA Raquel Sánchez Nieto, docente de El Limonar International School Murcia, ha sido reconocida como la mejor profesora de colegio internacional del mundo en los Pearson International School Teacher Awards. El galardón destaca su trayectoria de casi tres décadas dedicada a la enseñanza, con especial atención al desarrollo integral y bienestar emocional del alumnado. Raquel Sánchez coordina la etapa de Middle School y es profesora de Lengua Castellana, promoviendo una educación que combina excelencia académica y apoyo emocional. ELIS Murcia contó con otros dos docentes entre los finalistas europeos, convirtiéndose en la institución con mayor representación en esta edición de los premios.

La profesora murciana Raquel Sánchez Nieto, docente de El Limonar International School Murcia (ELIS Murcia), ha sido reconocida como la mejor profesora de colegio del mundo en los Pearson International School Teacher Awards.

Los premios, organizados por Pearson, distinguen cada año a los profesionales más destacados de la educación internacional. El galardón llega tras un proceso de selección en el que participaron más de 10.000 docentes de colegios de todo el mundo.

Tras superar una exigente evaluación, Raquel Sánchez Nieto fue elegida primero ganadora de la categoría europea y, posteriormente, vencedora global, imponiéndose al resto de finalistas regionales.

El anuncio se ha realizado durante una ceremonia internacional celebrada por videoconferencia, en la que Pearson ha distinguido a los profesionales más destacados de la educación internacional en cuatro categorías: profesor de colegio internacional, profesor innovador, director y reconocimiento a toda una trayectoria docente.

Este premio reconoce una carrera profesional marcada por casi tres décadas de dedicación a la enseñanza y por una visión de la educación que sitúa el desarrollo integral del alumnado en el centro del aprendizaje.

Actualmente, Raquel Sánchez Nieto coordina la etapa de Middle School, en la transición de primaria a secundaria, en ELIS Murcia, y ejerce también como profesora de Lengua Castellana.

Además, ha desarrollado su labor docente durante 28 años en el grupo educativo, asumiendo responsabilidades vinculadas al bienestar y acompañamiento del alumnado.

Su candidatura destaca especialmente por una trayectoria de formación continua orientada a responder a las nuevas necesidades educativas.

Entre otros estudios, cursó voluntariamente un Máster en Salud Mental Infanto-Juvenil, con el objetivo de trasladar ese conocimiento a las aulas y mejorar el acompañamiento emocional de niños y adolescentes.

La docente defiende una educación que combine la excelencia académica con el bienestar emocional del alumnado, promoviendo entornos seguros, relaciones saludables y una atención personalizada que permita a cada estudiante desarrollar todo su potencial.

Un galardón al compromiso educativo

Desde ELIS han mostrado su satisfacción por un reconocimiento que consideran reflejo del compromiso del centro con la excelencia educativa y la innovación pedagógica.

Además, la organización internacional seleccionó como finalistas europeos a otros dos docentes del grupo: Rachael Brett-Summers, de ELIS Murcia, y Guy Garden, de su colegio hermano ELIS Villamartín, en San Miguel de Salinas (Alicante), lo que convierte a ELIS en la institución con mayor representación entre los finalistas europeos de esta edición.

“A nivel personal, este premio supone, sin duda, un gran orgullo. Pero también siento que este reconocimiento es la recompensa a toda una vida dedicada a la enseñanza".

"Ya son 28 años entrando cada mañana a ELIS con la misma ilusión y con la misma convicción de que un profesor deja una huella que va mucho más allá de los contenidos que enseña.

Los docentes tenemos la oportunidad de influir en el futuro académico y profesional de nuestros alumnos, pero también la enorme responsabilidad de acompañarlos en una etapa decisiva de sus vidas”, asegura Raquel Sánchez Nieto

“Creo profundamente que la excelencia académica y el bienestar emocional no son objetivos contrapuestos; al contrario, se refuerzan mutuamente". "Cuando un alumno se siente seguro, escuchado y acompañado, aprende mejor y desarrolla todo su potencial".

"Estoy convencida de que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en crear las condiciones para que cada estudiante pueda crecer como persona, aprender con confianza y desarrollar todas sus capacidades”, concluye la ganadora.

Desde Pearson, su responsable para Europa y Asia Central, Mike Hewett, felicita a Raquel Sánchez "por este fantástico logro". "Siempre es inspirador ver cómo docentes excepcionales reciben el reconocimiento que merecen por su dedicación y su impacto. En Pearson estamos orgullosos de nuestra colaboración con ELIS".