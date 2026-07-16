Carles Benavent recibe el Premio del Festival de Jazz de San Javier en una velada de swing, fusión y flamenco

Carles Benavent durante una de sus actuaciones. Ayuntamiento de Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA Carles Benavent ha recibido el Premio del Festival Internacional de Jazz de San Javier por su influyente trayectoria musical. El homenaje reconoce su papel clave en la fusión del jazz y el flamenco, y su aportación al diálogo entre géneros musicales. La velada incluyó propuestas de swing, fusión y raíces flamencas, celebrando el virtuosismo y la creatividad de Benavent. El Festival de Jazz de San Javier consolida así su prestigio como referente cultural y plataforma para grandes figuras de la música.

El bajista Carles Benavent ha sido galardonado con el Premio del Festival Internacional de Jazz de San Javier en una velada marcada por el swing, la fusión y el flamenco, dentro de la programación del prestigioso certamen.

La organización quiere reconocer la trayectoria de uno de los músicos españoles más influyentes y premiará una carrera artística que ha contribuido de forma decisiva a ensanchar los límites del jazz y a enriquecer el diálogo entre géneros musicales.

Benavent, referente internacional del bajo eléctrico y figura clave en la evolución de la fusión flamenca ha sido homenajeado este miércoles por la noche, en una velada concebida como celebración de su obra y de su aportación a la música contemporánea.

A lo largo de su carrera, el músico barcelonés ha destacado por su capacidad para utilizar lenguajes diversos, con una personalidad artística marcada por la improvisación, la libertad creativa y una sonoridad muy reconocible.

Su nombre está asociado a algunas de las colaboraciones más relevantes del panorama musical español e internacional, especialmente en el ámbito del flamenco-jazz.

Esa versatilidad le ha convertido en un intérprete de referencia para varias generaciones de músicos y en un creador respetado tanto por el público como por la crítica especializada.

El reconocimiento del Festival de Jazz de San Javier subraya precisamente esa dimensión artística y su peso dentro de la historia reciente de la música en España.

La entrega del premio se enmarcará en una velada en la que convivirán distintas propuestas musicales, con especial protagonismo para el swing, la fusión y las raíces flamencas.

El concierto y el homenaje ofrecerán al público una experiencia que combina homenaje, virtuosismo y celebración, en línea con la identidad de un festival que apuesta cada verano por la diversidad de estilos y por la calidad de sus propuestas.

El Festival Internacional de Jazz de San Javier ha consolidado, a lo largo de sus veintiocho ediciones, una programación capaz de reunir a grandes figuras del género con nuevas voces y proyectos de gran interés artístico.

Esa combinación de prestigio, variedad y continuidad ha convertido la cita en uno de los grandes referentes culturales del verano en la Región de Murcia y en el circuito jazzístico nacional.

La gala se presenta, por tanto, como uno de los momentos destacados de esta edición, tanto por el homenaje a Benavent como por el carácter especial de una velada pensada para disfrutar de la música en directo.

La organización quiere poner en valor no solo la trayectoria del bajista, sino también su influencia en el desarrollo de un lenguaje musical abierto y en permanente evolución.

Con este reconocimiento, San Javier refuerza su compromiso con los artistas que han dejado una huella profunda en la historia del jazz y de la música española.

En el caso de Carles Benavent, el premio resume una carrera extensa, coherente y arriesgada, construida desde la excelencia instrumental y desde una manera muy personal de entender la creación musical.

La noche promete así ser una celebración de la música en todas sus formas, con un homenaje a un artista que ha sabido tender puentes entre tradiciones y estilos.

El Festival de Jazz de San Javier vuelve a situarse, con esta cita, como un espacio de referencia para la difusión cultural y el reconocimiento de figuras esenciales de la escena musical.