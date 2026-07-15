Carolina Marín amadrina la graduación de los alumnos de la UCAM de las facultades de Deporte y de Fisioterapia

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Las claves Generado con IA Carolina Marín ha sido la madrina en la graduación de las facultades de Deporte y Fisioterapia de la UCAM celebrada en el Palacio de los Deportes de Murcia. Durante el acto, se entregó un diploma al atleta olímpico Miguel Ángel López por finalizar el Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo. La ceremonia coincidió con la concesión a Carolina Marín de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Gobierno de España. La UCAM finalizó su calendario de graduaciones, destacando la formación de nuevos profesionales y un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela.

El Palacio de los Deportes de Murcia ha acogido el acto de graduación de los alumnos de las Facultades de Deporte y de Fisioterapia, Podología y Terapia Ocupacional de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), una ceremonia que pone el broche final a los nueve actos celebrados con motivo del cierre del curso académico.

El evento ha estado presidido por la rectora de la UCAM, Josefina García, y ha contado con la presencia de la deportista olímpica y triple campeona del mundo de bádminton, Carolina Marín, en calidad de madrina.

Durante el acto, uno de los momentos más destacados ha sido la entrega del diploma al atleta olímpico Miguel Ángel López, quien ha culminado el Máster Universitario en Alto Rendimiento Deportivo.

La jornada ha coincidido además con el anuncio de la concesión a Carolina Marín de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, otorgada por el Gobierno de España en reconocimiento a su trayectoria y su legado en el deporte. Un hecho que ha añadido un significado especial a su intervención ante los graduados.

Carolina Marín junto a un estudiante graduado en Ciencias y Actividad Física del Deporte. UCAM

En su discurso, la también galardonada con el Premio Princesa de Asturias ha puesto en valor el papel fundamental de los profesionales que acompañan a los deportistas a lo largo de su carrera, especialmente en los momentos más complejos.

“He vivido momentos maravillosos, pero también otros muy difíciles. Si conseguí volver una y otra vez, fue porque nunca estuve sola. Hubo profesionales que no solo cuidaron mi cuerpo; también me ayudaron a recuperar la confianza cuando parecía que todo se había detenido”, ha señalado.

Marín también ha tenido palabras de reconocimiento hacia la institución, recordando a la presidenta de la UCAM, María Dolores García, y a su fundador, José Luis Mendoza. “Gran parte de lo que representa hoy la UCAM nació de su visión y de su apuesta por el deporte, la formación y las personas”, ha afirmado.

Sobre la reciente concesión de la Gran Cruz del Mérito Deportivo, la deportista ha expresado su gratitud y humildad ante este reconocimiento.

“Me siento muy orgullosa. Es una responsabilidad muy grande y estoy profundamente agradecida al Gobierno de España y al presidente, Pedro Sánchez, por concederme este reconocimiento tan especial.

Carolina Marín obtiene un reconocimiento durante el acto de graduación de la UCAM en el Palacio de los Deportes de Murcia. UCAM

Estoy convencida de que en nuestro país hay muchos deportistas que también lo merecen. Podéis imaginar la felicidad y gratitud que siento”, ha añadido.

Como en el resto de actos de graduación celebrados este curso, la comunidad universitaria ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela. Un gesto especialmente significativo dado que 114 estudiantes procedentes de este país han cursado sus estudios en la UCAM durante el presente año académico.

Con este acto, la universidad cierra oficialmente el calendario de graduaciones de un curso marcado por la formación de nuevos profesionales en el ámbito de la salud y el deporte, reforzando su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo integral de sus estudiantes