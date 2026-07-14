Santomera instalará cinco estaciones inteligentes para medir en tiempo real la calidad del aire

Las claves

Las claves Generado con IA Santomera instalará cinco estaciones inteligentes para monitorizar en tiempo real la calidad del aire en diferentes puntos del municipio. Los sensores medirán partículas contaminantes, temperatura, humedad y otros parámetros clave para evaluar el estado de la atmósfera local. Los datos obtenidos se integrarán en la plataforma SmartRegion de la Región de Murcia, permitiendo una gestión pública más eficiente y basada en evidencias. El proyecto, financiado por la Unión Europea a través del FEDER, busca mejorar la sostenibilidad, la salud pública y modernizar los servicios municipales.

El Ayuntamiento de Santomera pondrá en marcha una nueva red de monitorización de la calidad del aire mediante la instalación de cinco estaciones inteligentes de sensorización ambiental repartidas en distintos puntos del municipio.

Esta actuación permitirá disponer de información continua, precisa y en tiempo real sobre el estado de la atmósfera, reforzando la capacidad de seguimiento ambiental y facilitando una gestión pública más eficiente y basada en datos objetivos.

Las nuevas estaciones estarán equipadas con sensores capaces de medir diversos parámetros ambientales, entre ellos la concentración de partículas contaminantes, la temperatura, la humedad relativa y otros indicadores relevantes para evaluar la calidad del aire.

La obtención de estos datos resultará clave para conocer con mayor exactitud las condiciones ambientales del municipio, detectar posibles variaciones y avanzar en la planificación de medidas orientadas a la protección de la salud pública y la mejora del entorno urbano.

Edificio del Ayuntamiento de Santomera. Ayuntamiento de Santomera

Toda la información recopilada por esta red se integrará en la plataforma SmartRegion de la Región de Murcia, una herramienta que permitirá centralizar, visualizar y supervisar de forma permanente los datos obtenidos.

Gracias a esta integración, el Ayuntamiento podrá contar con una base informativa sólida para analizar la evolución de los parámetros ambientales y adoptar decisiones fundamentadas en evidencias, en línea con los principios de innovación y administración inteligente.

La concejal de Transformación Digital, María José Gil, ha destacado que “con esta actuación damos un paso más en nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la protección de la salud”.

En este sentido, ha subrayado que la nueva red de monitorización permitirá disponer de “datos fiables para el control y seguimiento de la calidad del aire, favoreciendo la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la calidad ambiental del municipio y el bienestar de los vecinos”.

Además de su utilidad inmediata para el control ambiental, esta iniciativa supone también un avance en la modernización de los servicios públicos municipales.

La incorporación de tecnología inteligente aplicada al territorio consolida una forma de gestión más eficaz, conectada y preparada para responder a los retos actuales en materia de sostenibilidad, digitalización y calidad de vida.

Con este proyecto, Santomera refuerza su apuesta por las soluciones innovadoras como herramienta para construir un municipio más resiliente, saludable y respetuoso con el medio ambiente.

La implantación de esta red sitúa al municipio entre las administraciones locales que apuestan por la tecnología como aliada para mejorar el conocimiento del entorno y optimizar la toma de decisiones.

El acceso a información actualizada y fiable sobre la calidad del aire no solo permite incrementar la capacidad de respuesta institucional, sino también seguir avanzando hacia un modelo de ciudad más inteligente y centrado en el bienestar de la ciudadanía.

La iniciativa está financiada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco de las ayudas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia destinadas al impulso de las ciudades y territorios inteligentes.