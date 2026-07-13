Miras destaca que el Decreto de Vivienda Asequible "aumenta la oferta" gracias a "innovaciones urbanísticas"

El presidente de la Región de Murcia, López Miras, en la clausura de la Asamblea General de Frecom. Región de Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA El Decreto-Ley de Vivienda Asequible aprobado en Murcia busca aumentar la oferta residencial mediante innovaciones urbanísticas, agilización administrativa y colaboración público-privada. La norma introduce primas de edificabilidad y nuevas herramientas urbanísticas para transformar suelos industriales antiguos y terrenos en desuso en nuevas viviendas. Incluye el proyecto unificado residencial, que acelera simultáneamente el planeamiento y la gestión urbanística, reduciendo plazos para nuevas promociones. El decreto es fruto de un proceso participativo con el sector de la construcción y reconoce la labor de Frecom en su 50 aniversario, destacando su contribución al desarrollo regional.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, avanza que el Decreto-Ley de Vivienda Asequible aprobado por su ejecutivo aumenta la oferta residencial en la Región de Murcia gracias a un conjunto de medidas.

Tales como la innovación urbanística, la agilización administrativa y la colaboración público-privada.

López Miras, durante la clausura de la Asamblea General de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia, celebrada con motivo del 50 aniversario de la organización, ha puesto en valor "el papel" del sector de la construcción como agente clave para responder a uno de los principales retos sociales y económicos de la actualidad: el acceso a la vivienda.

Durante su intervención, el presidente defiende que el nuevo decreto supone “un paso adelante” para afrontar la falta de vivienda y sostiene que la norma nace con el objetivo de ofrecer herramientas útiles y eficaces para facilitar el desarrollo de nuevas promociones.

Foto de familia de la clausura de la Asamblea General de Frecom, celebrada con motivo del 50 aniversario de la federación. Región de Murcia

En este sentido, explica que el texto refuerza la colaboración entre administraciones y sector privado, y declara de urgencia los procedimientos administrativos vinculados a la construcción de vivienda asequible, con la finalidad de acortar tiempos y desbloquear proyectos.

El jefe del Ejecutivo regional remarca además que la nueva regulación no se limita únicamente a fomentar la vivienda protegida, sino que busca ampliar de forma más global la disponibilidad de inmuebles.

Según señala, el aumento de la oferta debe abordarse desde una perspectiva amplia, ya que la vivienda asequible representa una parte de la respuesta, pero también es necesario generar más vivienda en términos generales para aliviar la presión del mercado.

Entre las principales medidas incorporadas al Decreto-Ley de Vivienda Asequible, López Miras destaca las primas de edificabilidad destinadas a incentivar promociones de vivienda protegida, así como nuevas herramientas urbanísticas que permiten recuperar y transformar espacios actualmente infrautilizados.

En concreto, la norma contempla mecanismos para reordenar antiguos suelos industriales, parcelas degradadas, zonas en desuso o terrenos con condicionantes específicos, como la presencia de restos arqueológicos, con el propósito de habilitarlos para futuros desarrollos residenciales.

Asimismo, el presidente incide en la importancia del denominado proyecto unificado residencial, uno de los instrumentos incluidos en la norma para acelerar de manera simultánea el planeamiento y la gestión urbanística.

A su juicio, esta figura permite reducir de forma sustancial los plazos necesarios para poner en marcha nuevas promociones, lo que puede traducirse en una respuesta más rápida a la demanda existente.

López Miras agradece expresamente la implicación de Frecom en la elaboración del decreto y subraya que muchas de las propuestas recogidas en el texto proceden del propio sector.

Según recuerda, la norma es el resultado de un proceso participativo desarrollado durante meses con la intervención de una veintena de colectivos y agentes relacionados con el ámbito de la vivienda y la construcción, con el objetivo de realizar un diagnóstico preciso de la situación y diseñar soluciones ajustadas a la realidad del mercado.

En este contexto, el presidente expresa su deseo de que el Decreto-Ley sea ratificado por la Asamblea Regional para consolidar su aplicación y empezar a materializar sus efectos cuanto antes.

También defiende el carácter pionero del texto y afirma que se trata de una iniciativa innovadora en el ámbito autonómico, al considerar que no existe una regulación similar en otras comunidades.

Durante su discurso, López Miras enmarca además esta nueva normativa en la necesidad de contrarrestar, a su juicio, los efectos de la legislación estatal en materia de vivienda.

Así, sostiene que la ley estatal no ha dado los resultados esperados y que, en lugar de facilitar el acceso a la vivienda, ha generado consecuencias opuestas al intervenir el mercado y dificultar el incremento de la oferta.

Junto al anuncio de las medidas en materia residencial, el presidente reconoce la trayectoria de Frecom coincidiendo con su 50 aniversario.

En su intervención felicita a la federación por su labor de representación y defensa de los intereses del sector de la construcción y agradece su contribución al desarrollo económico y social de la Región de Murcia.

En esa misma línea, recuerda que el Gobierno regional ha concedido recientemente a Frecom la Medalla de Oro de la Región de Murcia como reconocimiento a sus cinco décadas de trabajo y a su aportación al tejido productivo regional.

Para López Miras, el papel desempeñado por la federación a lo largo de este medio siglo ha sido fundamental para acompañar la evolución del sector y reforzar su interlocución con las instituciones.