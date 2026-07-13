Gunhild Carling encenderá San Javier con una noche de swing, energía y espectáculo en el Parque Almansa

Gunhild Carling y Shakin’All, dos nombres propios para una noche de swing y jazz en San Javier. Ayuntamiento de San Javier

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Las claves Generado con IA Gunhild Carling, célebre cantante y multiinstrumentista sueca, actuará en el Festival Internacional de Jazz de San Javier junto a la banda barcelonesa Shakin’All. El concierto tendrá lugar en el Auditorio Municipal Parque Almansa, con un repertorio centrado en el swing y el jazz clásico, e influencias de figuras como Louis Armstrong y Billie Holiday. La banda Shakin’All está liderada por el trombonista Dani Alonso y contará con músicos como Juli Aymi, Bernat Font, Queralt Camps y Martí Elías. Las entradas para el evento tienen un precio único de 20 euros y ya están a la venta tanto online como en la oficina del festival en San Javier.

La programación del Festival Internacional de Jazz de San Javier sigue avanzando viento en popa con una programación que combina figuras internacionales, conciertos al aire libre y propuestas para distintos públicos.

Entre las citas más esperadas figura la de Gunhild Carling, la carismática cantante y multiinstrumentista sueca, que volverá a pisar el escenario del festival acompañada por la banda barcelonesa Shakin’All.

El escenario donde actuarán será el Auditorio Municipal Parque Almansa, uno de los espacios principales del festival y un lugar ya habitual para este tipo de conciertos estivales en el municipio.

Según la programación oficial, los conciertos de una sola actuación comienzan a las 22:00 horas, mientras que los que comparten noche con otra propuesta, como ocurre en esta jornada, arrancan a las 21:30 horas.

Carling no es una artista cualquiera. Además de cantar, toca la trompeta, el trombón y otros instrumentos, y acostumbra a convertir cada concierto en un espectáculo muy completo gracias a su energía y a su puesta en escena.

El propio festival recuerda que la música de esta artista está influida por nombres clásicos del jazz como Louis Armstrong, Jelly Roll Morton y Billie Holiday, una referencia clara al estilo que llevará a San Javier.

Shakin’All, en plena actuación sobre el escenario. Ayuntamiento de San Javier

En esta ocasión, la sueca compartirá cartel con Shakin’All, una formación de Barcelona liderada por el trombonista y director Dani Alonso. La propuesta gira en torno al swing y al jazz clásico, por lo que el público podrá disfrutar de un repertorio elegante, animado y con mucho peso instrumental.

La formación anunciada por el festival incluye también a Juli Aymi al clarinete, Bernat Font al piano, Queralt Camps al contrabajo y Martí Elías a la batería.

La cita forma parte de una edición especialmente variada del Jazz San Javier 2026, que se celebra entre finales de junio y el 24 de julio. El concierto de Gunhild Carling & Shakin’All se enmarca dentro de una programación que apuesta por artistas de reconocido prestigio y por diferentes estilos dentro del jazz.

Las entradas para esta actuación tienen un precio único de 20 euros, según la información oficial del festival. Además, el programa general del certamen recuerda que ya están a la venta las entradas y abonos a través de la plataforma compralaentrada.com, así como en la oficina del festival en San Javier.

Con esta actuación, el Festival de Jazz de San Javier refuerza su apuesta por ofrecer conciertos con personalidad propia y nombres capaces de atraer tanto a los aficionados habituales al jazz como a quienes se acercan por primera vez a este tipo de música.

La presencia de Gunhild Carling, una artista muy reconocida por su versatilidad y su carácter escénico, añade uno de los platos fuertes de esta edición.