El Club de la Patrulla Águila nombra socio de honor al alcalde de San Javier por su apoyo con el escuadrón

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, nombrado Socio de Honor del Club de la Patrulla Águila. Ayuntamiento de San Javier

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Las claves Generado con IA El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha sido nombrado socio de honor del Club de la Patrulla Águila por su apoyo y cercanía institucional con el escuadrón. La distinción reconoce la implicación del regidor en la proyección del nombre de San Javier a través de la Patrulla Águila, símbolo de excelencia y orgullo local. El acto contó con la presencia del presidente del Club Patrulla Águila y refuerza el vínculo entre el municipio y la formación acrobática, actualmente inactiva por la transición de aviones. El reconocimiento subraya la importancia de preservar el legado histórico de la Patrulla Águila y la Academia General del Aire y del Espacio para San Javier.

Una amplia representación del Club de la Patrulla Águila ha visitado recientemente el Ayuntamiento de San Javier para hacer entrega al alcalde, José Miguel Luengo, de la tarjeta que lo acredita como socio de honor de la citada entidad.

Este reconocimiento se produce fruto del apoyo, la cercanía institucional y la admiración que siempre muestra hacia la Patrulla Águila, una de las formaciones más emblemáticas vinculadas a la identidad del municipio.

El acto se ha desarrollado en un ambiente de cordialidad y afecto, con la presencia del presidente del Club Patrulla Águila, Pedro Luis Marín, quien entrega esta distinción.

Lo hace, como muestra de gratitud hacia la implicación del regidor con una institución que, durante décadas, contribuye de forma decisiva a proyectar el nombre de San Javier dentro y fuera de España.

Momento de la entrega de la tarjeta a José Miguel Luengo. Ayuntamiento de San Javier

El reconocimiento pone en valor no solo la trayectoria de la Patrulla Águila, sino también el respaldo constante de quienes defienden su legado y su papel dentro de la historia reciente del municipio.

Esta distinción llega en un momento especialmente significativo para la Patrulla Águila, actualmente inactiva tras el relevo de los aviones CASA C-101 por los nuevos Pilatus PC-21, una transición que marca el inicio de una nueva etapa para la formación acrobática.

En ese contexto, el Club Patrulla Águila mantiene vivo el recuerdo, la identidad y los valores asociados a una unidad que ha sido durante años un símbolo de excelencia, disciplina, compromiso y orgullo para San Javier y para la Academia General del Aire y del Espacio.

José Miguel Luengo recibe la distinción “profundamente emocionado” y agradece el gesto del Club, al que define como especialmente significativo por el vínculo personal y emocional que mantiene con la Patrulla Águila.

El alcalde subraya que la formación “es parte de la identidad del municipio” y recuerda que, durante décadas, ha llevado el nombre de San Javier “por toda España y por el mundo”, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de orgullo para los vecinos.

Además, Luengo destaca la importancia de preservar y defender el legado de la Patrulla Águila y de la Academia General del Aire y del Espacio, instituciones que sitúan a San Javier en un lugar destacado.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, posa con los miembros del Club Patrulla Águila tras recibir la distinción como Socio de Honor en la Alcaldía. Ayuntamiento de San Javier

Esto se produce por la vinculación con la excelencia aeronáutica, la formación militar y la proyección pública de una imagen de prestigio reconocida ampliamente en el ámbito nacional e internacional.

En este sentido, el alcalde agradece al Club Patrulla Águila “el gesto tan especial” que supone este nombramiento, así como la labor que desarrolla para mantener viva la memoria de quienes han contribuido a construir esa trayectoria.

Por su parte, desde el Club Patrulla Águila se subraya con este nombramiento la disposición del alcalde y del Ayuntamiento de San Javier a respaldar iniciativas encaminadas a conservar el legado de la Patrulla.

Además de reforzar el vínculo entre la ciudadanía y una formación aérea que ha formado parte de la historia sentimental y colectiva del municipio.

La distinción se concibe así como un reconocimiento simbólico, pero también como una forma de reafirmar la importancia de seguir difundiendo los valores que han acompañado a la Patrulla Águila durante toda su trayectoria.

Con este nombramiento, el Club Patrulla Águila pone de manifiesto su voluntad de seguir estrechando la relación entre instituciones, sociedad civil y memoria histórica, en torno a una formación que ha dejado una profunda huella en San Javier y que continúa siendo referente de orgullo, admiración y respeto para generaciones de vecinos y aficionados a la aviación.