El Puerto Tomás Maestre acogerá el jazz envolvente de The Blue Horses y a la vocalista Suzette Moncrief

The Blue Horses y Suzette Moncrief durante un concierto. Festival Internacional de Jazz de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA El Puerto Tomás Maestre en La Manga acogerá un concierto gratuito de jazz con The Blue Horses y la vocalista Suzette Moncrief. El evento forma parte del Festival Internacional de Jazz de San Javier, que busca llevar la música a distintos rincones de la localidad. The Blue Horses, liderados por Inoidel González y Pablo García, fusionan jazz, blues y funk en sus actuaciones, destacando la improvisación. La cantante norteamericana Suzette Moncrief aportará su expresividad y matices soul, blues y gospel al repertorio jazzístico durante la velada.

El jazz tomará el Puerto Tomás Maestre en La Manga. Todo ello, de la mano de la banda The Blue Horses y la cantante Suzette Moncrief: una combinación que aúnan tradición y modernidad, en uno de los tres conciertos gratuitos que ofrece el Festival fuera del auditorio.

Uno de los objetivos del Festival Internacional de Jazz de San Javier es acercar los conciertos a cada rincón de la localidad y por ese motivo, la organización ha escogido el Puerto Tomás Maestre, este domingo, a partir de las 22 horas, como escenario de una doble actuación gratuita que promete no dejar impasible al público.

The Blue Horses es una formación de jazz contemporáneo que ha ido consolidando una identidad propia, gracias a su sonido fresco y sofisticado.

El grupo está liderado por el saxofonista tenor y flautista cubano Inoidel González y el saxofonista tenor y soprano español, Pablo García. Una de sus grandes virtudes en el escenario es fusionar influencias del jazz moderno, el blues y el funk, creando una propuesta dinámica y muy personal.

"Sus composiciones, cargadas de lirismo y energía rítmica, reflejan una búsqueda constante de nuevos lenguajes dentro del jazz, sin perder el respeto por la tradición", tal y como destaca en un comunicado Jazz San Javier.

Cada directo de la banda destaca por la sólida trayectoria de unos músicos que ofrecen actuaciones intensas y comunicativas, donde la improvisación juega un papel central.



A lo largo del concierto, las composiciones originales de The Blue Horses se entrelazan con la poderosa interpretación vocal de Moncrief, cantante de jazz con matices soul.

La neoyorquina Suzette Moncrief -afincada en Andalucía- ha sido aclamada por su expresividad, su poderosa presencia escénica y su capacidad para reinterpretar el repertorio jazzístico con una sensibilidad contemporánea que parte de sus grandes referentes del jazz con matices soul, blues y gospel.