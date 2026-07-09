La UCAM apuesta por la innovación y la ética en su Jornada de Sostenibilidad celebrada en Cartagena

Asistentes a la III Jornada de Sostenibilidad de la UCAM, celebrada en Cartagena. Ayuntamiento de Cartagena

Las claves

Las claves Generado con IA La UCAM celebró en Cartagena su III Jornada de Sostenibilidad, centrada en la innovación y la ética para afrontar los desafíos globales. Expertos destacaron la importancia de una visión transversal de la sostenibilidad, abarcando aspectos sociales, educativos, tecnológicos y éticos. Se subrayó el papel de la universidad como puente entre el conocimiento científico y la sociedad, promoviendo la transferencia de proyectos con impacto real. La agricultura innovadora y la inteligencia artificial fueron identificadas como herramientas clave, siempre bajo principios éticos, para solucionar crisis actuales.

La innovación y la ética deben avanzar de forma conjunta para dar respuesta a los grandes desafíos del presente. Bajo esta premisa se ha celebrado la III Jornada de Sostenibilidad de la UCAM en el Espacio Cuarentaytrés de Cartagena.

Una cita que ha reunido a especialistas de distintos ámbitos para reflexionar sobre el papel de la universidad, la investigación y el conocimiento en la construcción de un modelo de desarrollo más humano, responsable y comprometido con el bien común.

Durante la jornada se ha puesto de relieve que innovar no consiste solo en impulsar nuevas tecnologías, sino en orientarlas hacia soluciones reales capaces de responder a retos globales como el hambre, el cambio climático o la necesidad de fortalecer una formación universitaria conectada con las demandas sociales actuales.

La apertura institucional ha corrido a cargo de la presidenta de la UCAM, María Dolores García, acompañada por el concejal de Patrimonio y Vivienda del Ayuntamiento de Cartagena, Pablo Braquehais; monseñor Fernando Chica; y José María Cayuela, decano de la Facultad de Farmacia y Nutrición de la UCAM.

En este contexto, los participantes han defendido una visión transversal de la sostenibilidad, entendida no solo como un objetivo medioambiental, sino también como un compromiso social, educativo, tecnológico y ético.

A lo largo de las intervenciones, los expertos han coincidido en que la innovación tecnológica debe situarse al servicio de las personas y en que la investigación universitaria ha de traducirse en respuestas útiles ante los grandes desafíos internacionales.

Asimismo, se ha subrayado la necesidad de que la universidad actúe como nexo entre el conocimiento científico y la sociedad, favoreciendo la transferencia de ideas y proyectos con impacto real.

Uno de los asuntos más destacados ha sido el papel de la agricultura innovadora como herramienta para afrontar las crisis alimentarias y avanzar hacia la erradicación del hambre.

En este sentido, monseñor Fernando Chica ha señalado que "la innovación agrícola es la herramienta técnica más potente que tenemos para solucionar las crisis que nos afectan, pero la técnica sin ética no es suficiente".

Otro de los ejes del encuentro ha girado en torno al desarrollo de la inteligencia artificial y a la necesidad de establecer marcos de referencia que orienten su evolución.

Francesc Torralba i Roselló ha insistido en que «la inteligencia artificial necesita principios que orienten y gobiernen su desarrollo», remarcando así la importancia de integrar la reflexión ética en cualquier avance tecnológico.

La jornada, enmarcada en el plan de formación del profesorado de la UCAM, ha contado con el patrocinio de Inbautek, Fundación Ingenio, Equilabo, Deltalab, Entomo y Provacuno, además de la colaboración de Muñoz Rojo, Ricardo Fuentes, José Díaz Equipamiento Hostelero y Quesos de Murcia.