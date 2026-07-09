El Ayuntamiento de Murcia avanza hacia la futura Ciudad Deportiva con la evaluación ambiental favorable

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Murcia ha obtenido la evaluación ambiental favorable para el Plan Especial de la futura Ciudad Deportiva, que ocupará más de 227.000 metros cuadrados. El proyecto incluye instalaciones deportivas de alto rendimiento y uso general, junto a una extensa red de zonas verdes, parque inundable y rutas peatonales y ciclistas. La Ciudad Deportiva integrará soluciones sostenibles como sistemas de drenaje urbano, cubiertas vegetales, energía fotovoltaica y pavimentos permeables para reducir el impacto ambiental. Ubicada entre las pedanías de Churra y Cabezo de Torres, la nueva infraestructura estará bien conectada mediante transporte público y busca fomentar la vida saludable y la cohesión urbana.

El Ayuntamiento de Murcia ha dado un paso clave en la tramitación de la futura Ciudad Deportiva tras obtener una evaluación ambiental favorable del Plan Especial que ordena este ámbito, situado entre las pedanías de Churra y Cabezo de Torres y con una superficie superior a los 227.000 metros cuadrados.

Este informe acredita la viabilidad ambiental de la ordenación propuesta y permite continuar avanzando en el procedimiento administrativo hasta alcanzar la aprobación definitiva del Plan Especial. Se trata de uno de los proyectos estratégicos más relevantes del municipio, tanto desde el punto de vista deportivo como urbano y ambiental.

La futura Ciudad Deportiva ocupará una superficie total de 227.326 metros cuadrados, de los que cerca de 180.000 estarán destinados a equipamientos deportivos.

Este espacio está concebido para albergar instalaciones tanto de alto rendimiento como de uso general, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y promover hábitos de vida saludables entre la población.

Presentación de la Ciudad Deportiva en el Estadio Enrique Roca. X

Además de su dimensión deportiva, el proyecto incorpora una importante red de zonas verdes y espacios libres.

Entre las actuaciones previstas destacan la creación de un parque inundable, diseñado para mejorar la gestión del agua y prevenir riesgos de inundación, así como itinerarios peatonales y ciclistas que favorecerán la movilidad sostenible.

También se contemplan nuevos viales y espacios dotacionales que contribuirán a mejorar la conexión entre barrios y la calidad urbana del entorno.

El Plan Especial apuesta por un modelo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente, integrando soluciones innovadoras como sistemas de drenaje urbano sostenible, cubiertas vegetales en las edificaciones, reutilización de aguas pluviales, instalación de energía fotovoltaica y el uso de pavimentos permeables.

Todo ello permitirá reducir el impacto ambiental del proyecto y avanzar hacia un modelo urbano más eficiente y resiliente.

El concejal de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha destacado que “la evaluación ambiental favorable supone un paso decisivo en la tramitación de la futura Ciudad Deportiva, ya que acredita la viabilidad del Plan Especial y nos permite seguir avanzando hacia su aprobación definitiva.

Es un proyecto estratégico para Murcia, concebido desde el equilibrio entre el desarrollo de nuevas infraestructuras deportivas, la sostenibilidad y la integración con el entorno”.

En este sentido, la evaluación ambiental favorable supone un respaldo técnico a la planificación propuesta y permite continuar con los siguientes trámites administrativos necesarios para culminar la aprobación del Plan Especial, instrumento que hará posible el desarrollo de este nuevo espacio.

El ámbito se sitúa en un enclave estratégico entre las avenidas Juan de Borbón y Reino de Murcia, con conexión directa a la Línea 1 del tranvía, a través de la parada de Los Cubos. Esta ubicación refuerza la accesibilidad mediante transporte público y facilita la integración del nuevo equipamiento en la estructura urbana existente.

Con este nuevo avance, el Ayuntamiento de Murcia reafirma su compromiso con la creación de una Ciudad Deportiva moderna, sostenible y abierta a toda la ciudadanía.

El proyecto está concebido como un espacio de referencia para la práctica deportiva, la formación, la competición y la convivencia, contribuyendo al desarrollo social, económico y ambiental del municipio.