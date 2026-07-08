El Festival del Cante de las Minas promoverá casi medio centenar de actividades culturales en La Unión

Presentación del programa 2026 del Cante de las Minas, con representantes institucionales y artistas en la puesta de largo del festival en La Unión. Ayuntamiento de La Unión

Las claves

Las claves Generado con IA El Festival Internacional del Cante de las Minas celebrará su 65.ª edición en La Unión del 29 de julio al 8 de agosto con casi 50 actividades culturales. La programación incluye presentaciones de libros, proyecciones documentales, exposiciones, clases magistrales y homenajes relacionados con el flamenco. Se entregarán galardones como la 'Catedral del Cante' a la República de Albania y los 'Castilletes de Oro' a figuras destacadas como Carlos del Amor, Viva Suecia y María Pagés. El evento contará con actuaciones de artistas como Encarnación Fernández, clases magistrales de flamenco y exposiciones de arte y fotografía en distintos espacios de La Unión.

La 65.ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas completa su programación de galas y concurso con casi medio centenar de actividades culturales, que se celebrarán del 29 de julio al 8 de agosto.

La agenda, que abarca desde la mañana hasta la madrugada, incluye presentaciones de libros, proyecciones documentales, exposiciones, clases magistrales, madrugadas flamencas y diversos homenajes y reconocimientos en torno al flamenco y sus manifestaciones.

La consejera Carmen Conesa y Joaquín Zapata, alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, presentaron esta mañana el programa complementario del festival. Para Conesa, el festival es un ejemplo de cómo el patrimonio minero de la comarca se transforma en cultura viva y compartida.

La programación arrancará con una misa cantada a cargo de Paco Severo, acompañado a la guitarra por Antonio Muñoz Fernández; acto seguido se encenderá el pórtico de la Avenida Flamenca y se rendirá homenaje al minero Luis Conesa Hernández y a su viuda, Francisca Marín Caparrós.

Intervendrán la Agrupación Musical La Unión y la Coral Argentum. La jornada de apertura continuará con la actuación de la cantaora Encarnación Fernández , acompañada por Antonio Muñoz Fernández, y con el espectáculo de la Escuela Oficial de Baile del festival, ArteDanza, para culminar con una madrugada flamenca.

Actuación del festival del Cante de las Minas. Festival Internacional del Cante de las Minas

A lo largo del festival se entregarán distintos galardones: la ‘Catedral del Cante’ será concedida a la República de Albania; los ‘Castilletes de Oro’ recaerán en figuras como el periodista Carlos del Amor, la banda Viva Suecia, la bailaora María Pagés, el programa "La Revuelta".

Además del actor Jaime Lorente, el periodista Antonio Lucas, el senador Francisco Bernabé, el cantaor Francisco José “Arcángel” Ramos y el instrumentista Jorge Pardo.

El galardón ‘Rojo el Alpargatero’ se entregará el miércoles 6 de agosto, a las 20:00, a la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, con la actuación del cantaor David Lagos y Alfredo Lagos a la guitarra.

El "Carburo de Oro" distinguirá al guitarrista oficial del festival, Juan Martínez “El Mergo”; también recibirán el reconocimiento Sebastián Andreu y, a título póstumo, Aurelio Andreu “El Chicuelo”.

El viernes 7 se harán públicos los Premios Pencho Cros en sus distintas categorías: Festival de Flamenco de Albuquerque (Festival Flamenco), Diego Clavel (Discografía), Áurea Lorenzo (Periodismo), Chemi López (Investigación).

Este premio también cuenta con las categorías de la Fundación Paco de Lucía (Fundaciones) y, a título póstumo, Basilio Martínez Vera (Letras del Trovo) y Ángel Roca (Memoria del Trovo). El sábado 8, a las 17:00, tendrá lugar la final del VIII Certamen Internacional del Trovo ‘Pascual García-Mateos’ en la Casa del Piñón.



La Casa del Piñón acogerá las proyecciones de los documentales Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir (Miguel Poveda), el lunes 3 a las 12:00; Hijos del Compás (Miguel Forneiro), el martes 4 a las 12:00; y Serás Farruquito (Santi Aguado y Reuben Atlas), el miércoles 5 a las 12:00.

También se celebrarán presentaciones literarias: Descubrir el Flamenco (José Francisco Ortega), el jueves 30 a las 13:00; y Libro Flamenco Minero de La Unión.

Siglo XX (1900-1940) (José Gelardo), el viernes 31 a las 12:00, con la participación de Norberto Torres y José Francisco Ortega. La guitarrista lorquina Mercedes Luján presentará su disco "Origen y Revolución" el jueves 30 a las 20:00.

En el hall de la Casa del Piñón se inaugurará, desde el miércoles 29, la exposición En lo hondo, de la escultora Lola Arcas, y el Museo Minero mostrará la muestra fotográfica Cartografías del Eco, de José Carlos Ñíguez, a partir del jueves 30.

Habrá tres clases magistrales en las Antiguas Escuelas Graduadas: Salomé Martínez (ganadora del premio Desplante) impartirá la suya el 1 de agosto a las 11:00; Eduardo Guerrero la ofrecerá el viernes 7 a las 12:00; y el cantaor Arcángel centrará su clase en los fandangos de Huelva el domingo 2 de agosto a las 12:30.

El martes 4 de agosto, a las 20:00 en la Casa del Piñón, Esteban Bernal ofrecerá la conferencia El festival y la belleza del paisaje minero. Diálogos con el arte del siglo XX. El viernes 7, a la misma hora y en el mismo lugar, el investigador Chemi López impartirá la ponencia El cante después del cante (1878-1926).