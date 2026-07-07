Santomera activa su plan de protección de viviendas para reforzar la seguridad durante las vacaciones de verano

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Santomera ha reactivado el Plan Municipal de Protección de Viviendas para reforzar la seguridad durante las vacaciones de verano. La Policía Local realizará vigilancia preventiva en los hogares cuyos propietarios comuniquen su ausencia, optimizando recorridos y supervisión en zonas residenciales. Para adherirse al plan, los vecinos deben cumplimentar un formulario disponible online o en la Policía Local, facilitando así la planificación del dispositivo policial. El programa incluye recomendaciones de autoprotección y busca fortalecer la confianza en los servicios municipales durante los periodos de mayor ausencia domiciliaria.

El Ayuntamiento de Santomera, en colaboración con la Policía Local, ha puesto en marcha un año más el Plan Municipal de Protección de Viviendas.

Esta iniciativa pretende reforzar la seguridad de los hogares de los vecinos que se ausentarán durante las vacaciones de verano, y para ello, la Policía Local desarrollará una labor de vigilancia preventiva de esos inmuebles.

Este servicio, que ya se ha desarrollado con buenos resultados en campañas estivales anteriores, permite intensificar la vigilancia preventiva sobre aquellas viviendas cuyos propietarios vayan a ausentarse durante un periodo prolongado.

De esta forma, el Consistorio vuelve a activar una medida útil y cercana, pensada para responder a una de las principales preocupaciones de muchas familias durante el verano: la protección de sus casas mientras disfrutan de sus vacaciones

A través de este plan, las personas interesadas pueden comunicar previamente su ausencia a la Policía Local. Con esta información, los agentes conocen qué inmuebles quedarán temporalmente vacíos y pueden planificar de una forma más precisa los servicios de vigilancia preventiva, optimizando los recorridos y reforzando la supervisión en las zonas residenciales del municipio.

Además de contribuir a mejorar la organización del dispositivo policial, esta herramienta favorece una actuación más ágil y eficaz ante cualquier incidencia que pudiera registrarse.

El objetivo es adelantarse a posibles situaciones de riesgo y fortalecer la prevención como eje fundamental de la seguridad ciudadana durante los meses de verano.

La concejal de Seguridad Ciudadana, María José Gil, ha subrayado la importancia de este recurso municipal y ha señalado que “la prevención es una de las mejores herramientas para garantizar la seguridad".

"Con este plan reforzamos el trabajo de nuestra Policía Local y ofrecemos a quienes se marchan de vacaciones un recurso más para proteger sus hogares con total tranquilidad”.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta iniciativa se enmarca dentro de la labor continua de coordinación y cercanía que mantiene la Policía Local con la ciudadanía

El Plan Municipal de Protección de Viviendas no solo persigue reforzar la seguridad, sino también fomentar la confianza de los vecinos y vecinas en los servicios públicos municipales, especialmente en épocas del año en las que aumentan las ausencias prolongadas de los domicilios.

Los pasos a seguir

Para adherirse al plan, las personas interesadas deben cumplimentar el formulario de solicitud, disponible en la página web del Ayuntamiento, y entregarlo en las dependencias de la Policía Local de Santomera.

El documento también puede obtenerse y rellenarse directamente en las oficinas policiales, con el fin de facilitar al máximo el acceso a este servicio.

Junto a esta medida, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de la ciudadanía un folleto informativo con todos los detalles del programa, así como una serie de recomendaciones básicas para disfrutar de unas vacaciones más seguras.

Entre ellas, se recuerda la importancia de adoptar medidas de autoprotección en el hogar y de extremar la precaución antes de emprender cualquier viaje, contribuyendo así a reforzar la seguridad de las viviendas durante las ausencias.