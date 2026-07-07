San Javier se configura como punto estratégico del plan regional de recuperación de la nacra en el Mar Menor

Responsables institucionales y representantes del sector turístico posan durante la presentación del Plan de Recuperación de la nacra en La Manga del Mar Menor. Ayuntamiento de San Javier

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Las claves Generado con IA San Javier se consolida como punto estratégico en el plan regional para recuperar la nacra, especie en peligro de extinción en el Mediterráneo. El Mar Menor alberga una de las dos únicas poblaciones de nacra que quedan en España, tras la desaparición masiva causada por un parásito en 2016. El plan de recuperación abarca 28.356 hectáreas marinas e involucra zonas clave como la isla Perdiguera, la isla del Barón y las encañizadas. El proyecto busca compatibilizar la conservación de la biodiversidad con los usos turísticos y económicos, promoviendo la sensibilización y la colaboración ciudadana.

La nacra es una especie que está en peligro de extinción en todo el Mediterráneo y el Mar Menor es uno de sus dos únicos reservorios en España.

De hecho, el término municipal deSan Javier presenta enclaves con poblaciones de nacra en la isla Perdiguera, la isla del Barón, en las encañizadas y en la zona situada frente al antiguo aeropuerto.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha celebrado hoy la puesta en marcha del Plan de Recuperación de la nacra común por parte del Gobierno regional, una iniciativa orientada a garantizar la conservación y supervivencia de una de las especies más emblemáticas del Mediterráneo y del ecosistema del Mar Menor.

Luengo ha acompañado al consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la presentación oficial del plan, que ha tenido lugar en El Pedruchillo, en La Manga del Mar Menor.

Durante el acto, el consejero ha explicado que el Mar Menor alberga en la actualidad una de las dos únicas poblaciones de nacras que sobreviven en España, junto con la localizada en el Delta del Ebro, después de que un parásito arrasara en 2016 prácticamente con toda la especie en el Mediterráneo.

Autoridades y asistentes sostienen carteles de la campaña de sensibilización sobre la nacra durante el acto celebrado en La Manga del Mar Menor. Ayuntamiento de San Javier

En este contexto, ha subrayado el valor ambiental y estratégico de este enclave como espacio de refugio y conservación para una especie cuya protección se considera prioritaria.

Juan María Vázquez ha destacado que el Mar Menor, donde la nacra se introdujo durante la construcción del Estacio, se ha convertido con el paso del tiempo en un refugio natural para esta especie.

Asimismo, ha remarcado que el Ejecutivo autonómico asume la responsabilidad de garantizar su máxima protección a través de un plan específico que permita compatibilizar la conservación de la biodiversidad con los usos del entorno.

El plan abarca una superficie total de 28.356 hectáreas marinas, incluyendo no solo el Mar Menor, sino también la franja litoral sumergida mediterránea de la Región de Murcia.

Dentro de ese ámbito se incluyen algunas de las principales zonas de presencia del reservorio, como la isla Perdiguera, la isla del Barón, las encañizadas y el área frente al antiguo aeropuerto, espacios de especial interés para el seguimiento y recuperación de la especie.

José Miguel Luengo ha valorado de forma positiva que San Javier forme parte de este plan de conservación y ha recordado que la protección del patrimonio natural también constituye una oportunidad para reforzar la imagen ambiental del municipio.

En este sentido, ha señalado que, del mismo modo que cada temporada se celebra la llegada y anidamiento de tortugas bobas en las playas del Mediterráneo, también debe ponerse en valor la presencia de una especie tan singular y amenazada como la nacra.

El alcalde también ha destacado la labor de transparencia, coordinación y diálogo desarrollada por la Consejería con los sectores potencialmente afectados por las medidas contempladas en el plan, especialmente el turístico.

El acto ha contado con la asistencia de representantes de Hostecar, Hostetur y del Consorcio La Manga, en una muestra de la voluntad de implicar a los distintos agentes sociales y económicos en la protección de esta especie.

Además, Luengo ha incidido en la necesidad de reforzar la pedagogía y la sensibilización social en torno a la nacra, con el fin de trasladar a la ciudadanía la importancia de su conservación y el papel que desempeña dentro del equilibrio ecológico del Mar Menor.

A su juicio, la protección del medio natural requiere también información, concienciación y colaboración institucional y ciudadana.