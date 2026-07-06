San Javier recibe a Lizz Wright: una de las grandes voces del jazz para presentar su álbum Shadow

Lizz Wright, una de las grandes voces del jazz contemporáneo. Ayuntamiento de San Javier

Las claves

Las claves Generado con IA Lizz Wright regresa al Festival Internacional de Jazz de San Javier para presentar su nuevo álbum 'Shadow'. La cantante estadounidense es reconocida por su voz inconfundible y su capacidad para fusionar jazz, soul, blues, góspel y folk. 'Shadow', su séptimo álbum y el primero en su propio sello, incluye once temas con colaboraciones destacadas y una fuerte carga emocional. En su concierto en San Javier, Wright estará acompañada por músicos de primer nivel y ofrecerá un repertorio que recorre toda su trayectoria.

La cantante estadounidense Lizz Wright actuó en 2004 en el Festival Internacional de Jazz San Javier y pasadas más de dos décadas regresa a la localidad del Mar Menor convertida en una de las artistas más admiradas del panorama internacional. De hecho, presenta su álbum Shadow.

Su vuelta al certamen tendrá lugar este martes 7 de julio, a partir de las 22 horas, en el Auditorio Parque Almansa de San Javier.

Para el público supondrá el reencuentro con una intérprete de voz inconfundible y gran sensibilidad expresiva, capaz de transitar con naturalidad entre el jazz, el soul, el blues, el góspel y el folk, siempre desde una personalidad artística elegante, sobria y profundamente emocional.

Criada en un entorno muy vinculado a la música religiosa, Wright comenzó cantando góspel, una raíz que sigue muy presente en su manera de entender la música y de comunicar desde el escenario.

Con el paso de los años, su formación en jazz y música contemporánea fue ampliando su lenguaje hasta construir una carrera en la que tradición e innovación conviven con total naturalidad.

Su voz profunda y llena de matices, ha sido reconocida por crítica y público como una de las más singulares de su generación.

Su primer éxito

Lizz Wright alcanzó proyección internacional a comienzos de los años 2000 con su álbum debut, Salt (2003), un trabajo que llamó la atención por su madurez interpretativa y que la situó entre las voces más destacadas del jazz vocal contemporáneo.

Desde entonces, su discografía ha ido consolidando una identidad propia, marcada por la búsqueda de la belleza sonora, un toque emocional y una especial capacidad para mantener una especial relación entre géneros.

En esa evolución artística sobresalen también títulos como Freedom & Surrender (2016) y Grace (2017), discos que ampliaron aún más su universo musical hacia territorios próximos al folk, el blues y la canción de autor americana.

En su concierto en Jazz San Javier, Wright ofrecerá un recorrido por algunas de las canciones más representativas de su trayectoria, en un repertorio que combinará composiciones ya esenciales en su carrera con temas de su trabajo más reciente, Shadow (2024).

Este álbum, el primero publicado en su propio sello, Blues & Greens Records, ha sido recibido como una nueva muestra de su madurez creativa y de su voluntad de seguir explorando nuevos registros sin renunciar a la esencia que define su música.

Shadow reúne once temas, cinco de ellos composiciones originales, y cuenta con colaboraciones de gran relieve, como las de Angélique Kidjo y Meshell Ndegeocello.

Se trata de un disco íntimo, rico en texturas y matices, en el que conviven arreglos de cuerda, ecos del folk y del blues, resonancias góspel y una mirada emocional que aborda cuestiones como el amor, la pérdida, la memoria y el sentido de comunidad.

Todo ello se traduce en una obra de gran delicadeza expresiva, construida desde la contención, la profundidad y la honestidad artística.

Tras la publicación de este trabajo, la cantante ha llevado su nuevo repertorio a algunos de los escenarios internacionales más destacados, dentro de una gira que ha reforzado su posición como una de las grandes voces de la música afroamericana contemporánea.

Ahora, el público de San Javier tendrá la oportunidad de disfrutar de esa propuesta en directo en el marco del festival, en una cita que se anuncia como uno de los conciertos más esperados de esta edición.

Sobre el escenario, Lizz Wright estará acompañada por una formación de primer nivel integrada por Adam Levy a la guitarra, Kile Miles al bajo, Kenny Banks al piano y Hammond B3, y Marlon Patton a la batería.

Junto a ellos, ofrecerá una velada en la que la elegancia interpretativa, la calidez sonora y la intensidad emocional volverán a situarse en el centro de una propuesta musical tan refinada como conmovedora.