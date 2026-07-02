El Festival del Cante de las Minas entregará un 'Castillete de Oro' a María Pagés: bailaora y coreógrafa

María Pagés, bailaora, coreógrafa y directora de escena, galardonada con el Castillete de Oro. Fundación Cante de las Minas

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Las claves Generado con IA María Pagés, reconocida bailaora y coreógrafa sevillana, recibirá el 'Castillete de Oro' en el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión. El galardón premia la exitosa trayectoria de Pagés, que incluye más de veinte espectáculos ovacionados por crítica y público. Ha participado en películas de Carlos Saura y fundó en 2018 el Centro Coreográfico María Pagés en Fuenlabrada, dedicado a la promoción de la danza. Pagés se une al periodista Carlos del Amor y la banda Viva Suecia entre los galardonados en la edición del festival que se celebra del 29 de julio al 8 de agosto.

Tenía apenas cuatro años la primera vez que sintió esa electricidad única, esa energía incomparable, esa magia que no se puede describir con palabras, que tan solo se puede expresar con movimiento. Desde que María Pagés descubrió el baile no ha dejado de progresar la artista que llevaba en su interior y este año será galardonadacon el 'Castillete de Oro'.

El Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión quiere premiar así la exitosa carrera de la bailaora, coreógrafa, directora de escena y humanista de la danza sevillana.

En su trayectoria destacan más de una veintena de espectáculos que consiguieron la ovación unánime de crítica y público como ‘Flamenco Republic’; ‘Óyeme con los Ojos‘; ‘Utopía’; ‘Una oda al tiempo’; ’De Scheherazade’ y ’Paraíso de los negros’.

María Pagés también ha participado en múltiples proyectos cinematográficos de la alta talla de ‘Carmen’, ‘El amor brujo’ o ‘Flamenco’ de la mano del genial Carlos Saura. Otro de los puntos imprescindibles de su recorrido profesional se encuentra en la creación a finales de 2018 del Centro Coreográfico María Pagés, junto al dramaturgo El Arbi El Harti.

Esta entidad, ubicada en la localidad madrileña de Fuenlabrada, lleva casi una década dedicada a potenciar residencias artísticas, ensayos, ciclos formativos, conferencias y seminarios. María Pagés se suma al periodista y escritor murciano Carlos del Amor y a la banda murciana Viva Suecia como galardonados con el ‘Castillete de Oro’ en la edición que se celebrará en La Unión del 29 de julio al 8 de agosto.