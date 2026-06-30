El Ayuntamiento de Murcia pone en marcha Impulsa Startup para apoyar la creación de empresas innovadoras

El presidente presenta el georradar en el acto celebrado junto a la ladera, acompañado por representantes municipales. Ayuntamiento de Murcia

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado el programa Impulsa Startup 2026 para apoyar la creación y el crecimiento de empresas innovadoras. La primera fase, 'Crea y Crece', está dirigida a proyectos empresariales en etapas iniciales que busquen consolidarse y expandirse. Las iniciativas seleccionadas recibirán acompañamiento técnico, formación, asesoramiento, espacios de trabajo y acceso a networking con inversores. El objetivo es reforzar el tejido empresarial local, fomentar la innovación y generar empleo de calidad en la Región de Murcia.

El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado Impulsa Startup 2026, con el objetivo de apoyar la creación y el crecimiento de empresas innovadoras.

El programa municipal ha abierto la convocatoria de la fase uno, denominada 'Crea y Crece', con el objetivo de impulsar proyectos empresariales con potencial de crecimiento y de favorecer la aparición de nuevas startups en la Región de Murcia.

Se trata de una iniciativa orientada a apoyar a emprendedores y equipos que estén desarrollando soluciones tecnológicas, digitales o de base innovadora, especialmente en sus primeras etapas de desarrollo.

La convocatoria está dirigida a proyectos que busquen consolidarse y ganar capacidad de crecimiento en el mercado. Las propuestas seleccionadas podrán acceder a acompañamiento técnico, formación específica en gestión empresarial y asesoramiento para mejorar su viabilidad y su desarrollo estratégico.

Técnicos y representantes institucionales supervisan el trabajo del georradar a los pies del castillo de Monteagudo.

Además, el programa contempla espacios de trabajo, actividades de networking y contacto con inversores y agentes vinculados al ecosistema emprendedor, con el fin de facilitar la puesta en marcha y la proyección de las iniciativas participantes.

Impulsa Startup 2026 también incluye mentoría personalizada y la posibilidad de participar en rondas de inversión y eventos sectoriales que ayuden a aumentar la visibilidad de los proyectos y a abrir nuevas vías de financiación y colaboración.

Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento de Murcia pretende reforzar el tejido empresarial local y generar oportunidades para iniciativas con capacidad de aportar valor añadido, innovación y empleo de calidad.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia municipal para diversificar la economía local y apoyar la creación de actividad empresarial sostenible.

El objetivo es no solo promover nuevas ideas de negocio, sino también acompañarlas en su proceso de consolidación para que puedan crecer y mantenerse en el tiempo.

Presentación del estudio pionero con georradar

Los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria y presentar su solicitud a través del portal municipal de empleo y emprendimiento dentro del plazo establecido.

Además, el programa aspira a convertirse en una herramienta útil para que el talento emprendedor encuentre un entorno favorable en el que desarrollar su proyecto con mayores garantías.

La combinación de formación, asesoramiento, contactos profesionales y visibilidad pública convierte esta convocatoria en una oportunidad interesante para iniciativas en fase inicial que necesiten orientación y apoyo para dar el salto al mercado.

Con Impulsa Startup 2026, Murcia refuerza su apuesta por la innovación, el emprendimiento y la creación de nuevas oportunidades económicas en la ciudad