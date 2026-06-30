López Miras critica que en el PSOE de la Región de Murcia “solo defienden a Sánchez” y “no son alternativa” al PP

Las claves

Las claves Generado con IA Fernando López Miras critica que el PSOE de la Región de Murcia solo defiende a Pedro Sánchez y no es alternativa al PP. López Miras asegura que con Feijóo en la Moncloa, la Región tendría un presidente comprometido con sus necesidades y una financiación más justa. El presidente del PP destaca la importancia de abordar problemas como el Mar Menor, las infraestructuras y el acceso al agua para todos. Rebeca Pérez anuncia su candidatura a la Alcaldía de Murcia, comprometiéndose con el futuro y las oportunidades para los murcianos.

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asistido a la Junta Directiva Autonómica del PP, la cual ha contado con la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo.

En ella, ha asegurado que “con Feijóo en la Moncloa tendremos a un presidente comprometido con las reivindicaciones de la Región y que nos tratará con justicia e igualdad”.

López Miras ha expresado “la ilusión” que supone para la Región que Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno de España, ya que “defiende nuestras demandas y conoce sus soluciones”.

“Tendremos en la Moncloa a alguien que se sentará con el resto de los presidentes para abordar una financiación justa, para que todos los españoles reciban lo mismo y para que, de una vez por todas, la Región deje de ser la peor financiada”, ha resaltado.

Las diferentes personalidades del PP en la Región de Murcia y Alberto Nuñez Feijóo, recorriendo las calles de Murcia.

“Tendremos también a un presidente comprometido con nuestras necesidades en infraestructuras, que no hará como Sánchez, que nos ha dejado fuera de las inversiones de un plan nacional de mantenimiento de carreteras”, ha añadido.

“Un presidente que también pondrá soluciones al problema del Mar Menor, un ecosistema frágil que solo está intentando recuperar y mantener el Gobierno de la Región de Murcia”, ha remarcado López Miras.

En materia de agua, ha resaltado que Feijóo “garantizará el agua para la Región y que todos los españoles tengan el agua que necesitan en igualdad de condiciones, porque en España hay agua suficiente para todos”. “Y eso se hará con el Plan Nacional del Agua de Alberto Núñez Feijóo”, ha explicado.

El presidente del PP en la Región de Murcia ha resaltado “las diferencias entre los Gobiernos del Partido Popular y el que tenemos alojado en la Moncloa”.

Una prueba de ello es que “el pasado jueves y viernes celebramos el Debate sobre el Estado de la Región: lo que es absoluta normalidad democrática, dar cuentas de la acción de gobierno, es algo que no practica Sánchez desde julio de 2022”.

“En ese debate queda demostrado que en la Región hay un Gobierno con ideas, con ilusión y con propuestas nuevas en materia de Educación, Sanidad o Industria, y que enfrente tenemos a un PSOE con cero propuestas, que no es alternativa, y cuyo único papel es defender a Pedro Sánchez”, ha añadido.

“En realidad, al secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia, el señor Lucas, le quedan dos telediarios, igual que a su jefe Sánchez”, ha apostillado.

“Un gran ejemplo de la política útil y cercana del PP es Murcia, donde hemos tenido al frente a un magnífico referente que hoy es eterno, nuestro querido José Ballesta”, ha destacado el presidente.

“Una ciudad que hoy tiene al mando a una mujer valiente y preparada, cercana, amable, conocedora de la realidad y capaz de sacar adelante los mejores proyectos con un pulso firme: Rebeca Pérez. Murcia merece lo mejor y confío plenamente en su nueva alcaldesa”, ha resaltado.

“Somos el partido más importante de la Región de Murcia: tenemos más diputados, más alcaldes, más concejales y más juntas municipales que nadie”, ha subrayado López Miras.

Feijóo junto a López Miras, rodeado de simpatizantes con el PP en Murcia

“Todo esto tenemos que hacerlo valer de cara a una campaña electoral que tiene que empezar ya: tenemos que engrasar la maquinaria, ponernos a trabajar y salir a la calle para hablar con los vecinos, con las asociaciones y con las organizaciones, llevando la iniciativa”, ha animado.

“Nos espera lo mejor, la Región de Murcia lo sabe: estamos ya a punto de empezar a escribir las páginas más brillantes de nuestro futuro, con Feijóo en la Moncloa”, ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha destacado que “durante estas cinco semanas hemos recorrido nuestras pedanías con nuestra Patrona; hemos asistido a más de 130 actos y eventos en nuestros barrios y pedanías".

"Además, hemos estado con los murcianos y murcianas allí donde nos han llamado; hemos sentido el calor y el cariño de la mayoría silenciosa de los murcianos”.

“Digo sí, voy a ser candidata a la Alcaldía de Murcia; sí, lo hago porque quiero a Murcia y a los murcianos; sí, lo hago porque los murcianos necesitan certezas, oportunidades y futuro, ha remarcado Pérez.

“Asumo este reto con mucha ilusión, desde la humildad, desde la responsabilidad y con toda la fuerza de mi corazón”, ha concluido